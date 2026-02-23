Aaj Ka Rashifal 24 Feb 2026: होलाष्टक शुरू और ग्रहों की टेढ़ी चाल, आज के राशिफल में आपकी राशि के लिए क्या लिखा है?

Aaj Ka Rashifal 24 February 2026: राशिफल 24 फरवरी 2026 : आज 24 फरवरी 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय नजरिए से बहुत भारी और महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ जहां खुशियों के त्योहार होली से पहले होलाष्टक की शुरुआत हो रही है, वहीं दूसरी ओर आसमान में त्रिपुष्कर, सर्वार्थसिद्धि और ज्वालामुखी जैसे परस्पर विरोधी योगों की लुका-छिपी चलेगी। आज का दिन कई राशियों के लिए अच्छे और बुरे अनुभव लेकर आ रहा है। एस्ट्रोलॉजर मुकेश भारद्वाज से जानिए होलाष्टक का दिन किन राशियों के लिए शुभ है और किन के लिए अशुभ।