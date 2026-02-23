Aaj Ka Tarot Rashifal: सिंह राशि के लिए मंगलमय मंगलवार, जानें 24 फरवरी के टैरो राशिफल में किन-किन राशियों पर रहेगी किस्मत मेहरबान

12 Zodiac Signs Tarot Reading in Hindi |फोटो सोर्स- Freepik
Aaj Ka Tarot Rashifal 24 February 2026: 24 फरवरी का दिन कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आ रहा है। एक ओर जहां सिंह राशि वालों के लिए मंगलवार ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है, वहीं अन्य राशियों के लिए भी टैरो कार्ड्स नए अवसरों और सावधानियों का संदेश दे रहे हैं। खास बात यह है कि इसी दिन से होलाष्टक की शुरुआत भी मानी जा रही है, ऐसे में ग्रहों और ऊर्जा का प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 24 फरवरी का दिन क्या खास संकेत दे रहा है और किन-किन राशियों पर किस्मत मेहरबान रहने वाली है।
आज अनावश्यक भागदौड़ से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मन थोड़ा विचलित हो सकता है, इसलिए ध्यान और सकारात्मक सोच का सहारा लें। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। दिखावे से दूरी बनाए रखें, सादगी ही आपकी ताकत बनेगी।
आर्थिक मामलों में आज वृद्धि के योग बन रहे हैं। लंबे समय से अटके कार्यों में प्रगति होगी। हालांकि सेहत को लेकर सतर्क रहें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, छोटी सी लापरवाही नुकसान दे सकती है।
आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है। कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे तो कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, लेकिन आपकी सक्रियता और समझदारी ही सफलता दिलाएगी।
आज आपके विचार स्पष्ट रहेंगे और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। हालांकि स्वभाव में थोड़ा आक्रामकपन आ सकता है, जिसे संतुलित रखना जरूरी है। कार्यस्थल और परिवार दोनों जगह आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे।
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ संकेत दे रहा है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। मनोबल ऊंचा रहेगा और अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यापार में नई योजनाओं की शुरुआत के संकेत हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी।
आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपके पराक्रम और मेहनत से बिगड़े काम भी बन सकते हैं। परिवार में छोटी-मोटी कहासुनी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें।
परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। अपने जीवन को और अधिक रोचक और सकारात्मक बनाने की कोशिश करें।
आज आपको अपने क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। संतान से जुड़े मामलों में चिंता हो सकती है, संयम से काम लें।
आज ऐसे कार्यों से दूरी बनाएं जो आपको मानसिक रूप से बोझिल करें। किसी के साथ अनावश्यक विवाद हो सकता है। करीबी सहयोगी से मतभेद की संभावना है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।
यात्रा के योग बन रहे हैं, जिससे थकान और स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है। धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा में रुचि बढ़ेगी। समय प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक है।
लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें। परिचितों के साथ आर्थिक व्यवहार भविष्य में संबंधों को प्रभावित कर सकता है। मकान या वाहन पर खर्च के संकेत हैं। सोच-समझकर निर्णय लें।
व्यापार और निवेश से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता रखें। लेन-देन में पारदर्शिता जरूरी है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के सहयोग से अटके कार्य पूरे होंगे। धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ें।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग