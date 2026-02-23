Aaj Ka Tarot Rashifal: सिंह राशि के लिए मंगलमय मंगलवार, जानें 24 फरवरी के टैरो राशिफल में किन-किन राशियों पर रहेगी किस्मत मेहरबान

Aaj Ka Tarot Rashifal 24 February 2026: 24 फरवरी का दिन कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आ रहा है। एक ओर जहां सिंह राशि वालों के लिए मंगलवार ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है, वहीं अन्य राशियों के लिए भी टैरो कार्ड्स नए अवसरों और सावधानियों का संदेश दे रहे हैं। खास बात यह है कि इसी दिन से होलाष्टक की शुरुआत भी मानी जा रही है, ऐसे में ग्रहों और ऊर्जा का प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 24 फरवरी का दिन क्या खास संकेत दे रहा है और किन-किन राशियों पर किस्मत मेहरबान रहने वाली है।