Aaj Ka Rashifal 6 January: राशिफल 6 जनवरी 2026: आज सकट चौथ पर इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें मेष से मीन का भाग्य

Aaj Ka Rashifal 6 January 2026 : मंगलमय शुरुआत: जानिए 6 जनवरी 2026 का विशेष राशिफल आज दिनांक 6 जनवरी 2026, माघ मास का तीसरा दिन और मंगलवार है। आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 'सकट चौथ' और 'लम्बोदर संकष्टी चतुर्थी' का पावन पर्व है। जहां सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं, वहीं चंद्रमा कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस विशेष अवसर पर हनुमान जी की आराधना और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, ग्रहों की यह बदलती चाल आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगी? क्या आज आपको निवेश में लाभ होगा या सेहत का रखना होगा ध्यान? आइए विस्तार से जानते हैं मेष से मीन तक का आज का राशिफल।