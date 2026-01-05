Masik Durga Ashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमी 2026 कैलेंडर: पूरे साल की तिथियां और शुभ मुहूर्त, अभी नोट करें

Masik Durga Ashtami 2026 Dates : हिंदू परंपरा में दुर्गाष्टमी का खास महत्व है। हर महीने, शुक्ल पक्ष की आठवीं तिथि को लोग मासिक दुर्गाष्टमी के रूप में देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यह सिर्फ एक और पूजा नहीं है—यह व्रत शक्ति, सुरक्षा और गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए किया जाता है। बेशक, अश्विन महीने की बड़ी महा अष्टमी को सबसे ज़्यादा ध्यान मिलता है, लेकिन मासिक दुर्गाष्टमी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोगों का मानना ​​है कि यह व्रत नियमित रूप से रखने से देवी का आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है। 2026 के लिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने दुर्गाष्टमी अलग-अलग तारीखों पर है। श्रद्धा और सही रीति-रिवाजों के साथ व्रत रखने से सुख, समृद्धि और जीवन में संतुलन आता है।