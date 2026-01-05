5 जनवरी 2026,

सोमवार

धर्म और अध्यात्म

Masik Durga Ashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमी 2026 कैलेंडर: पूरे साल की तिथियां और शुभ मुहूर्त, अभी नोट करें

जानें मासिक दुर्गाष्टमी का महत्व, पूजा विधि और 2026 की सभी तिथियां।

3 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 05, 2026

Masik Durga Ashtami 2026

Masik Durga Ashtami 2026: मां दुर्गा की कृपा पाने का सुनहरा मौका! साल 2026 में कब-कब है मासिक दुर्गाष्टमी? देखें पूरी लिस्ट (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Masik Durga Ashtami 2026 Dates : हिंदू परंपरा में दुर्गाष्टमी का खास महत्व है। हर महीने, शुक्ल पक्ष की आठवीं तिथि को लोग मासिक दुर्गाष्टमी के रूप में देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यह सिर्फ एक और पूजा नहीं है—यह व्रत शक्ति, सुरक्षा और गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए किया जाता है। बेशक, अश्विन महीने की बड़ी महा अष्टमी को सबसे ज़्यादा ध्यान मिलता है, लेकिन मासिक दुर्गाष्टमी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोगों का मानना ​​है कि यह व्रत नियमित रूप से रखने से देवी का आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है। 2026 के लिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने दुर्गाष्टमी अलग-अलग तारीखों पर है। श्रद्धा और सही रीति-रिवाजों के साथ व्रत रखने से सुख, समृद्धि और जीवन में संतुलन आता है।

यहां 2026 का मासिक दुर्गाष्टमी कैलेंडर दिया गया है: | Durga Ashtami Vrat Dates 2026

26 जनवरी, सोमवार – माघ शुक्ल अष्टमी
24 फरवरी, मंगलवार – फाल्गुन शुक्ल अष्टमी
26 मार्च, गुरुवार – चैत्र शुक्ल अष्टमी
24 अप्रैल, शुक्रवार – वैशाख शुक्ल अष्टमी
23 मई, शनिवार – अधिक मास दुर्गाष्टमी, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी
22 जून, सोमवार – ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी
21 जुलाई, मंगलवार – आषाढ़ शुक्ल अष्टमी
20 अगस्त, गुरुवार – श्रावण शुक्ल अष्टमी
19 सितंबर, शनिवार – भाद्रपद शुक्ल अष्टमी
19 अक्टूबर, सोमवार – अश्विन शुक्ल अष्टमी, दुर्गा अष्टमी
17 नवंबर, मंगलवार – कार्तिक शुक्ल अष्टमी
17 दिसंबर, गुरुवार – मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी

इन तारीखों पर अष्टमी तिथि के अनुसार व्रत और पूजा ज़रूर करें। इसे बहुत शुभ माना जाता है।

मासिक दुर्गाष्टमी क्यों महत्वपूर्ण है

मासिक दुर्गाष्टमी सिर्फ एक परंपरा नहीं है—यह शक्ति और आध्यात्मिक विकास का उत्सव है। शास्त्रों के अनुसार, देवी दुर्गा अपने भक्तों को डर, बीमारी और कठिनाइयों से बचाती हैं। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से परिवार में खुशहाली आती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो लोग इसमें नियमित रूप से भाग लेते हैं, वे अक्सर पाते हैं कि करियर, पैसे या स्वास्थ्य से जुड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं। अगर ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या तनाव है, तो यह व्रत थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है।

पूजा कैसे करें

अपने दिन की शुरुआत नहाकर करें और साफ़ कपड़े पहनें - लाल रंग सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इसे दुर्गा के लिए पवित्र माना जाता है। पूजा की जगह को साफ़ करें, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएँ, और देवी की मूर्ति या तस्वीर रखें। उन्हें लाल दुपट्टा, फूल, चावल, सोलह पारंपरिक श्रृंगार और प्रसाद (खाने का भोग) चढ़ाएँ। घी का दीपक जलाएँ और भक्ति भाव से आरती करें। पूरे दिन व्रत रखें, फिर शाम को देवी को याद करने और प्रसाद खाने के बाद व्रत खोलें।

इस व्रत से आपको क्या मिलता है

हर महीने दुर्गा अष्टमी का व्रत रखने से अंदरूनी ताकत और आत्मविश्वास मिलता है। यह नेगेटिविटी को दूर करने और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद करता है। कहा जाता है कि इस दिन दुर्गा की पूजा करने से दुश्मन शांत होते हैं और आपके प्रयासों में सफलता मिलती है। जब आप महीने दर महीने इस व्रत को करते हैं, तो आप स्थिरता, सुरक्षा और सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का रास्ता बनाते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Published on:

05 Jan 2026 11:52 am

Masik Durga Ashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमी 2026 कैलेंडर: पूरे साल की तिथियां और शुभ मुहूर्त, अभी नोट करें

