23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Holi 2026 Dates Confirmed : रंग वाली होली की तारीख हुई कन्फर्म, इस दिन खेली जाएगी धुलंडी

Holi 2026 Dates Confirmed : होली 2026 की तारीख हो गई है कन्फर्म। जानिए कब होगा होलिका दहन, कब खेली जाएगी रंगों वाली होली और ग्रहण का क्या होगा असर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 23, 2026

Holi 2026 Dates Confirmed

Holi 2026 Dates: 4 मार्च को खेली जाएगी रंगों की होली, जानिए पूरी जानकारी (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Holi 2026 Dates Confirmed : सर्दियों की विदाई और गुलाल की खुशबू के साथ साल का सबसे रंगीन त्योहार होली बस आने ही वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की होली पिछले सालों से थोड़ी अलग होने वाली है? इस बार केवल रंग और गुजिया ही नहीं, बल्कि आसमान में लगने वाला चंद्र ग्रहण भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, तो अपनी डायरी निकाल लीजिए और ये तारीखें नोट कर लीजिए।

कब है रंगों वाली मस्ती? (Holi 2026 Dates)

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन यानी चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को धुलंडी मनाई जाती है।

होलिका दहन: 3 मार्च 2026, मंगलवार

धुलंडी (रंगों वाली होली): 4 मार्च 2026, बुधवार

इस साल 4 मार्च को पूरा देश रंगों के सराबोर होगा। लोग एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाएंगे और घर-घर में ठंडाई और दही-भल्लों का दौर चलेगा।

होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का साया | Holika Dahan and Dhulandi Dates with Lunar Eclipse Impact

साल 2026 की होली इसलिए खास है क्योंकि 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिषविदों के अनुसार, ग्रहण का सूतक काल होलिका दहन की पूजा को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में शुभ मुहूर्त में ही पूजा करना फलदायी होगा।

जब भी होली पर ग्रहण का योग बनता है, तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए होलिका की राख को घर के कोनों में छिड़कना और अगले दिन स्नान के बाद दान करना बहुत शुभ माना जाता है।

ब्रज की होली: जहां लट्ठ और गुलाल का संगम है

होली की बात हो और कान्हा की नगरी मथुरा-वृंदावन का जिक्र न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ब्रज में होली सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलती है:

बरसाना की लट्ठमार होली: यहां की महिलाएं लाठियों से पुरुषों को मारती हैं और पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं।

फूलों वाली होली: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रंगों की जगह फूलों की बारिश होती है।

दक्षिण भारत का काम-दहनम्: जहां उत्तर भारत में प्रह्लाद की जीत का जश्न मनाया जाता है, वहीं दक्षिण में इसे कामदेव के पुनर्जन्म और त्याग के रूप में मनाया जाता है।

क्यों मनाते हैं यह त्योहार?

यह केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भक्त प्रह्लाद को जलाने की कोशिश करने वाली होलिका खुद जलकर राख हो गई थी, लेकिन विष्णु भक्त प्रह्लाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। यही विश्वास हमें सिखाता है कि सत्य हमेशा जीतता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Hindu Nav Varsh 2026: ‘रौद्र’ संवत्सर में दिखेंगे बड़े बदलाव, क्या आपकी राशि पर होगा इसका गहरा असर?
धर्म/ज्योतिष
Hindu Nav Varsh 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Holi

Holika Dahan

Published on:

23 Feb 2026 02:26 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Holi 2026 Dates Confirmed : रंग वाली होली की तारीख हुई कन्फर्म, इस दिन खेली जाएगी धुलंडी

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Holashtak 2026: क्यों महत्वपूर्ण है 24 फरवरी? उग्र चंद्रमा के प्रभाव को कम करने के लिए करें ये काम

holashtak ke upay
धर्म और अध्यात्म

Phalen Holika Dahan Story: होलिका दहन की रात ब्रज के फालैन में दिखता है चमत्कार, आग के बीच से सुरक्षित निकलता है पुजारी

Phalen Holi Viral Tradition, Miracle of Phalen Holi,
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Panchang 24 Feb: आज का पंचांग 24 फरवरी 2026: होलाष्टक शुरू, जानें भद्रा समय और आज के शुभ चौघड़िये

Aaj Ka Panchang 24 Feb 2026
धर्म/ज्योतिष

Holika Dahan Ki Katha: , क्या होलिका सच में सिर्फ खलनायिका थी या एक अधूरी प्रेम कहानी की शिकार?

Why Holika Burned in Fire, Prahlad Bhakti Story,
धर्म और अध्यात्म

हिंदू नववर्ष 2083: जानें 'रौद्र' साल आपकी राशि के लिए शुभ है या भारी?

Hindu Nav Varsh 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.