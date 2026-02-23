Holi 2026 Dates Confirmed : रंग वाली होली की तारीख हुई कन्फर्म, इस दिन खेली जाएगी धुलंडी

Holi 2026 Dates Confirmed : सर्दियों की विदाई और गुलाल की खुशबू के साथ साल का सबसे रंगीन त्योहार होली बस आने ही वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की होली पिछले सालों से थोड़ी अलग होने वाली है? इस बार केवल रंग और गुजिया ही नहीं, बल्कि आसमान में लगने वाला चंद्र ग्रहण भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, तो अपनी डायरी निकाल लीजिए और ये तारीखें नोट कर लीजिए।