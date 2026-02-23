Holika Dahan Ki Katha: , क्या होलिका सच में सिर्फ खलनायिका थी या एक अधूरी प्रेम कहानी की शिकार?

Holika Dahan Ki Katha, Holika Dahan Story: 2 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस होलिका को हम खलनायिका के रूप में जानते हैं, उसकी कहानी का एक भावनात्मक और अनकहा पहलू भी हो सकता है?पौराणिक कथाओं में होलिका को हिरण्यकश्यप की बहन बताया गया है, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। प्रह्लाद की अटूट भक्ति के सामने उसका अहंकार तो पराजित हुआ, लेकिन कुछ लोककथाएं यह भी संकेत देती हैं कि वह परिस्थितियों और भाई के आदेश के बीच उलझी एक स्त्री थी।आखिर होलिका दहन की इस कथा में प्रेम, कर्तव्य और अहंकार का कौन सा सच छिपा है? आइए जानते हैं होलिका दहन से जुड़ी वह खास कहानी, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं।