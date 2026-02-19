Falgun Purnima 2026 : फाल्गुन पूर्णिमा 2026: 2 या 3 मार्च? जानें स्नान-दान का महामुहूर्त और लक्ष्मी कृपा का रहस्य

Falgun Purnima 2026 : हिंदू पंचांग में साल की सभी 12 पूर्णिमाओं का अपना महत्व है, लेकिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा की बात ही निराली है। यह न केवल रंगों के त्योहार होली की पूर्व संध्या है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी यह दिन 'पॉवरहाउस' माना जाता है। इस बार 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तारीख को लेकर थोड़ी उलझन हो सकती है, तो चलिए इसे पूरी तरह स्पष्ट करते हैं।