Rashifal: राशिफल 20 फरवरी 2026: अमृतसिद्धि और सर्वार्थसिद्धि का महासंयोग, इन 6 राशियों पर होगी धन की वर्षा

Aaj ka Rashifal 20 February 2026: आज का राशिफल 20 फरवरी 2026 : आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और चंद्रमा मीन राशि में स्थित है। साथ ही राजयोग, सर्वार्थसिद्धि योग और अमृतसिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो आज के दिन को विशेष बनाता है। आज के दैनिक राशिफल में मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि वालों के लिए धन लाभ के साथ निवेश में अधिक रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। एस्ट्रोलॉजर मुकेश भारद्वाज से जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।