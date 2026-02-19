Tarot Rashifal: शुक्रवार टैरो भविष्यवाणी: वृश्चिक और धनु को धन लाभ, मीन राशि वाले निवेश में बरतें सावधानी

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 February 2026 : 20 फरवरी 2026 का दिन शुक्रवार को मां लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार आज का दिन कई राशियों के लिए आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति और जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। वहीं कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का भविष्य।