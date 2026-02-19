19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Tarot Rashifal: शुक्रवार टैरो भविष्यवाणी: वृश्चिक और धनु को धन लाभ, मीन राशि वाले निवेश में बरतें सावधानी

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 February 2026 : टैरो राशिफल 20 फरवरी 2026: जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का दैनिक भविष्यफल। जानिए किन राशियों को मिलेगा आर्थिक लाभ.पढ़ें आज की टैरो भविष्यवाणी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Feb 19, 2026

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 February

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 February : टैरो राशिफल 20 फरवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 February 2026 : 20 फरवरी 2026 का दिन शुक्रवार को मां लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार आज का दिन कई राशियों के लिए आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति और जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। वहीं कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का भविष्य।

मेष (Aries Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए शत्रुओं से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सोच समझकर कार्य की रूपरेखा तय करें। साथ ही आपको करीबी व्यक्ति के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होंगे।

वृषभ (Taurus Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों को पारिवारिक वृद्धि के संकेत मिलेंगे। साथ ही आपको सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। आज दोपहर एक के बाद एक नई-नई कठिनाइयों के कारण परेशानी होगी।

मिथुन (Gemini Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों को विदेश और निवेश संदर्भों में अचानक ही लाभ होगा। तमाम परेशानियों के बावजूद भी आपके मित्र आपका साथ देंगे। उदर विकार, कमर दर्द से प्रभावित रहेंगे।

कर्क (Cancer Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशिवालों को आजीविका संबंधी मूलभूत समस्या या स्थायी समाधान मिलना संभव है। जीवन साथी के प्रति कुछ उदासीनता के भाव उत्पन्न हो सकते है।

सिंह (Leo Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि वह अपने कामकाज से संबंधित जो भी योजना बनाएं उसको फिलहाल, गुप्त रखना अति आवश्यक है। खर्च की अधिकता के कारण मानसिक तनाव होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

कन्या (Virgo Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशिवालें आज रचनात्मक क्रिया कलापों में हिस्सा लेंगे। साथ ही आज आपकी जान पहचान कुछ नए लोगों के साथ होगी जो आपको आने वाले दिनों में बड़ा लाभ करा सकते हैं। यह लोग आगामी समय में ये लोग आपके काम आ सकते है।

तुला (Libra Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों के लिए आज आर्थिक स्थिति में वृद्धि और रुके कार्यों में प्रगति होगी। जीवनसाथी से बनाया हुआ तालमेल ही आपको वांछित सम्भल देगा। हो सकता है कि आज आपको किसी से कर्जा लेने पड़ सकता है।

वृश्चिक (Scorpio Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशिवालों नौकरीपेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ मिलेगा। यदि आप व्यवसायी है तो समय अनुकूल है, कार्य व्यवसाय को गति दे तो वांछित लाभ होगा।

धनु (Sagittarius Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशिवालों को निवेश और विदेश संदर्भों में अचानक ही कोई सफलता का समाचार प्राप्त होगा। साथ ही आपकी आर्थिक सुविधाओं का उन्नयन होगा, सुख साधन में वृद्धि, वाह्य लोगों का भी समर्थन हासिल होगा।

मकर (Capricorn Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों को उच्चाधिकारियों के मध्य योजनाओं को गति देने की बैठक हो सकती हैं। भूमि भवन संबंधी कार्य व्यवसाय लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक रहेगा।

कुंभ (Aquarius Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों को कामकाज में वांछित गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। खेल कूद और शिक्षा के क्षेत्रों में आप किसी सफल शख्सियत से प्रभावित होंगे। संतान से खुशी का समाचार मिलेगा।

मीन (Pisces Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों को पूंजी निवेश से पहले कंपनी की वैधता निजी स्तर पर जांच लें। वरना आपको हानि हो सकती है। बार बार के व्यावसायिक ऊंच नीच, घरेलू कलह व सामंजस्यता की कमी के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होगा।

ये भी पढ़ें

Manglik Dosh : क्या आपकी लव लाइफ पर भारी है मंगल? जानें मांगलिक दोष के प्रभाव और आसान उपाय
धर्म/ज्योतिष
Manglik Dosh in Your Horoscope

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

tarot card rashifal

Published on:

19 Feb 2026 02:20 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Rashifal: शुक्रवार टैरो भविष्यवाणी: वृश्चिक और धनु को धन लाभ, मीन राशि वाले निवेश में बरतें सावधानी

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Holashtak 2026: 24 फरवरी से शुरू होगा होलाष्टक, इन 6 राशियों  के लिए बढ़ सकती है चुनौती! जानें वजह

Holashtak 2026 start and end date Holashtak 2026 rashifal,
राशिफल

Rashifal: राशिफल 19 फरवरी 2026: इन 5 राशियों पर बरसेगी किस्मत, कुछ को रहना होगा सतर्क

Aaj ka Rashifal 19 February 2026
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal: कुंभ पर बरस सकती है बृहस्पति की कृपा, धनु को रहना होगा अलर्ट! जानें बाकी राशियों का भविष्य

tarot Tarot card reading online, Tarot Horoscope, Tarot horoscope,
राशिफल

Chandra Grahan 2026: साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य, ज्योतिष अनुसार 3 राशियों के खुलेंगे तरक्की के द्वार

India grahan 2026, india me grahan kab dikhega, religion news in hindi
राशिफल

Budh Ast: 28 फरवरी से बदल सकती है किस्मत…कन्या, मिथुन समेत इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन पीरियड

Lucky Zodiac Signs 2026 , Horoscope February 2026 , Budh Ast Rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.