Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्रि 2026: इस बार पालकी पर आएंगी मां दुर्गा, जानें शुभ-अशुभ संकेत

Chaitra Navratri 2026 : हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी बहुत गहरा है। साल 2026 में 19 मार्च से शक्ति की उपासना का यह महापर्व शुरू होने जा रहा है, जो 27 मार्च को रामनवमी के साथ संपन्न होगा। लेकिन इस बार भक्तों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा माता रानी की 'सवारी' को लेकर है।