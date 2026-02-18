Holika Dahan 2026: 2 मार्च को जलेगी होलिका, भद्रा का साया रहेगा या नहीं? जानें शुभ मुहूर्त

होलिका दहन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सनातन आस्था का जीवंत प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार, असुरराज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने भगवान विष्णु के परम भक्त प्रह्लाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया।लेकिन ईश्वर की कृपा से भक्त प्रह्लाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई।यह घटना सत्य की विजय और अहंकार के पतन का संदेश देती है। इसलिए इस दिन लोग होलिका की विधि-विधान से पूजा करते हैं, गोबर के उपले, गेहूं की बालियां, चने आदि अग्नि में अर्पित करते हैं और परिक्रमा कर परिवार की सुख-समृद्धि व आरोग्यता की कामना करते हैं।