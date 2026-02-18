Holashtak 2026 Effects : ग्रहों का दुर्लभ संयोग: इस होलाष्टक में आखिर क्यों दी जा रही है सावधानी की सलाह?

Holashtak 2026 Effects : क्या आप जानते हैं कि अगले 15 दिनों में आसमान में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो सदियों में एक बार होता है? ज्योतिष की दुनिया में इस समय को 'विनाशकारी योग' की तरह देखा जा रहा है। 17 फरवरी से 3 मार्च 2026 के बीच ब्रह्मांड में घटनाओं की एक ऐसी लड़ी जुड़ने वाली है जो न केवल हमारे मन बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सेहत पर असर डाल सकती है। एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानिए इसका प्रभाव और शक्ति मंत्र।