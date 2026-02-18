Buddh Vakri 2026 : बुध की उल्टी चाल: 26 फरवरी से इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत

Buddh Vakri 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध देव जल्द ही अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। जब भी बुध वक्री (Retrograde) होते हैं, तो इसका सीधा असर हमारी बुद्धि, व्यापार और बातचीत के तरीके पर पड़ता है। इस बार 26 फरवरी 2026 से बुध शनि की राशि कुंभ में अपनी उलटी चाल शुरू करेंगे और 20 मार्च तक यानी पूरे 23 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे।