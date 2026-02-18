Vastu Tips: क्या आप भी गुड लक के लिए पर्स में रखते हैं देवी-देवताओं की तस्वीर? जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र

अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्स में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और धन का प्रवाह स्थिर रहे, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ शुभ वस्तुएं रखी जा सकती हैं। मोर पंख को शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि अक्षत (साबुत चावल) समृद्धि और पूर्णता का संकेत देते हैं। श्रीयंत्र को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिसे पर्स में रखने से धन वृद्धि की मान्यता है। वहीं हल्दी की गांठ बृहस्पति और समृद्धि से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए इसे रखना भी शुभ समझा जाता है। इन सभी वस्तुओं को साफ कपड़े या कागज में लपेटकर पर्स में रखना चाहिए।