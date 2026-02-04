Vastu Tips for Home Lighting: घर की लाइटिंग कैसे बदलती है आपका जीवन?

Home Lighting Vastu Tips : प्रकाश केवल घर को रोशन करने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जिस तरह शरीर को भोजन और जल की जरूरत होती है, उसी तरह मन और आत्मा को प्रकाश की आवश्यकता होती है। घर में सही Lighting Arrangement न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि स्वास्थ्य, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख-समृद्धि में भी अहम भूमिका निभाती है।