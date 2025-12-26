New Year 2026 Remedies: नए साल पर करें चांदी से जुड़े ये खास उपाय, बदल सकती है आपकी किस्मत

चांदी के उपाय (pc: gemini generated)
नया साल आते ही हर किसी के मन में एक नई उम्मीद, नया उत्साह और बेहतर भविष्य की कामना होती है। साल 2026 भी अपने साथ नए अवसर और नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। ज्योतिष के अनुसार, अगर साल की शुरुआत सही उपायों के साथ की जाए, तो पूरे वर्ष का प्रभाव सकारात्मक हो सकता है। खासतौर पर चांदी (Silver Remedies) से जुड़े उपाय नववर्ष में मानसिक शांति, धन लाभ, करियर ग्रोथ और रिश्तों में संतुलन लाने में मदद करते हैं।
अंक शास्त्र के अनुसार, नया वर्ष चंद्र तत्व से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। चंद्रमा का सीधा संबंध मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन से होता है। चांदी चंद्रमा की धातु मानी जाती है, इसलिए इसके उपाय करने से मन की अशांति, तनाव और नकारात्मकता कम होती है।
अगर आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं है या पैसा अटका हुआ है, तो नववर्ष के पहले दिन माता लक्ष्मी की आकृति वाला चांदी का सिक्का लाल कपड़े में रखें। इसमें 11 गोमती चक्र और 11 कमलगट्टे डालकर “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें और इसे तिजोरी में रखें।
नौकरी या व्यापार में रुकावट हो तो चांदी का छोटा चौकोर टुकड़ा हल्दी-केसर से तिलक कर पीले कपड़े में पर्स या पॉकेट में रखें।
अगर आपको बार-बार तनाव, घबराहट या नींद न आने की समस्या रहती है, तो चांदी का छल्ला धारण करना लाभकारी माना जाता है। यह चंद्रमा को मजबूत करता है और मन को शांति देता है। चाहें तो “ॐ सोम सोमाय नमः” मंत्र का रोज जाप करें।
घर में लगातार झगड़े या नकारात्मक माहौल हो तो साउथ-वेस्ट दिशा में साफ-सफाई के बाद 200–400 ग्राम का चांदी का हाथी स्थापित करें। इससे राहु-केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और घर में स्थिरता आती है।
विवाह में देरी हो रही हो तो हल्दी से तिलक करना शुरू करें और गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। धन-समृद्धि के लिए कछुए वाली चांदी की अंगूठी अनामिका उंगली में धारण करना शुभ माना जाता है।
ये उपाय बहुत सरल हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। नववर्ष की शुरुआत अगर सही ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ हो, तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है।
