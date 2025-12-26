26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

धर्म/ज्योतिष

New Year 2026 Remedies: नए साल पर करें चांदी से जुड़े ये खास उपाय, बदल सकती है आपकी किस्मत

नववर्ष 2026 में चांदी से जुड़े ज्योतिष उपाय करने से धन, करियर, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी हो सकती है। आसान और प्रभावशाली टोटकों से नया साल बनाएं शुभ और सफल।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 26, 2025

चांदी के उपाय (pc: gemini generated)

चांदी के उपाय (pc: gemini generated)

नया साल आते ही हर किसी के मन में एक नई उम्मीद, नया उत्साह और बेहतर भविष्य की कामना होती है। साल 2026 भी अपने साथ नए अवसर और नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। ज्योतिष के अनुसार, अगर साल की शुरुआत सही उपायों के साथ की जाए, तो पूरे वर्ष का प्रभाव सकारात्मक हो सकता है। खासतौर पर चांदी (Silver Remedies) से जुड़े उपाय नववर्ष में मानसिक शांति, धन लाभ, करियर ग्रोथ और रिश्तों में संतुलन लाने में मदद करते हैं।

अंक ज्योतिष और चांदी का खास संबंध

अंक शास्त्र के अनुसार, नया वर्ष चंद्र तत्व से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। चंद्रमा का सीधा संबंध मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन से होता है। चांदी चंद्रमा की धातु मानी जाती है, इसलिए इसके उपाय करने से मन की अशांति, तनाव और नकारात्मकता कम होती है।

धन और करियर के लिए चांदी के उपाय

अगर आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं है या पैसा अटका हुआ है, तो नववर्ष के पहले दिन माता लक्ष्मी की आकृति वाला चांदी का सिक्का लाल कपड़े में रखें। इसमें 11 गोमती चक्र और 11 कमलगट्टे डालकर “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें और इसे तिजोरी में रखें।

नौकरी या व्यापार में रुकावट हो तो चांदी का छोटा चौकोर टुकड़ा हल्दी-केसर से तिलक कर पीले कपड़े में पर्स या पॉकेट में रखें।

मानसिक तनाव और नींद की परेशानी से राहत

अगर आपको बार-बार तनाव, घबराहट या नींद न आने की समस्या रहती है, तो चांदी का छल्ला धारण करना लाभकारी माना जाता है। यह चंद्रमा को मजबूत करता है और मन को शांति देता है। चाहें तो “ॐ सोम सोमाय नमः” मंत्र का रोज जाप करें।

राहु-केतु दोष और पारिवारिक कलह के उपाय

घर में लगातार झगड़े या नकारात्मक माहौल हो तो साउथ-वेस्ट दिशा में साफ-सफाई के बाद 200–400 ग्राम का चांदी का हाथी स्थापित करें। इससे राहु-केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और घर में स्थिरता आती है।

विवाह और सुख-समृद्धि के लिए उपाय

विवाह में देरी हो रही हो तो हल्दी से तिलक करना शुरू करें और गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। धन-समृद्धि के लिए कछुए वाली चांदी की अंगूठी अनामिका उंगली में धारण करना शुभ माना जाता है।

क्यों जरूरी हैं ये उपाय?

ये उपाय बहुत सरल हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। नववर्ष की शुरुआत अगर सही ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ हो, तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है।

Published on:

26 Dec 2025 10:25 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / New Year 2026 Remedies: नए साल पर करें चांदी से जुड़े ये खास उपाय, बदल सकती है आपकी किस्मत

धर्म/ज्योतिष

