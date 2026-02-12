Mangal Gochar 2026: महाशिवरात्रि और मंगल का दुर्लभ संयोग: भोलेनाथ के आशीर्वाद से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Mangal Gochar 2026 : साल 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही ऊर्जावान रहने वाला है। साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक मंगल देव इस साल अपनी चाल से सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि तत्व का स्वामी माना गया है। जब मंगल अपनी राशि बदलते हैं, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास, करियर और निर्णय लेने की क्षमता पर सीधा असर पड़ता है।