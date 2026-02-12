12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

धर्म/ज्योतिष

Mangal Gochar 2026: महाशिवरात्रि और मंगल का दुर्लभ संयोग: भोलेनाथ के आशीर्वाद से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Mangal Gochar 2026 Effects on Rashi : साल 2026 में मंगल ग्रह का गोचर आपकी राशि, करियर, धन और रिश्तों पर क्या असर डालेगा? जानिए सभी 12 राशियों का भविष्यफल और शुभ उपाय।

2 min read
भारत

Manoj Vashisth

Anish Vyas

Feb 12, 2026

Mangal Gochar 2026

Mangal Gochar 2026

Mangal Gochar 2026 : साल 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही ऊर्जावान रहने वाला है। साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक मंगल देव इस साल अपनी चाल से सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि तत्व का स्वामी माना गया है। जब मंगल अपनी राशि बदलते हैं, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास, करियर और निर्णय लेने की क्षमता पर सीधा असर पड़ता है।

आइए जानते हैं कि साल 2026 में मंगल का गोचर (Mangal Gochar 2026) आपकी राशि के लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है।

1. कुंभ राशि में मंगल (23 फरवरी - 2 अप्रैल)

    जब मंगल कुंभ में होंगे, तो नई तकनीक और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यह समय अकेले चलने का नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने का है। दोस्तों और सहकर्मियों के सहयोग से आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है।

    2. मीन राशि में मंगल (2 अप्रैल - 11 मई)

      मीन राशि में मंगल थोड़े शांत पड़ जाते हैं। यहाँ ऊर्जा 'बाहर' के बजाय 'अंदर' की ओर मुड़ती है।

      सलाह: इस दौरान निवेश सोच-समझकर करें। आध्यात्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और मन की शांति के लिए यह समय श्रेष्ठ है।

      3. मेष राशि में मंगल (11 मई - 21 जून)

        मई के महीने में मंगल अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे। यहां मंगल सबसे शक्तिशाली होते हैं।

        असर: नया व्यापार शुरू करने के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें, वरना चोट या विवाद की स्थिति बन सकती है।

        4. वृषभ, मिथुन और कर्क में गोचर (जून - नवंबर)

          वृषभ (21 जून - 2 अगस्त): पैसों की बचत पर ध्यान दें। धैर्य से काम लेंगे तो तरक्की पक्की है।

          मिथुन (2 अगस्त - 18 सितंबर): बातचीत से काम बनेंगे। मीडिया, लेखन और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए शुभ।

          कर्क (18 सितंबर - 12 नवंबर): मंगल यहाँ 'नीच' के होते हैं। पारिवारिक वाद-विवाद से बचें और माता की सेहत का ध्यान रखें।

          5. सिंह राशि में मंगल (12 नवंबर के बाद)

            नवंबर के अंत में मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर आपकी क्रिएटिविटी और रोमांस को बढ़ाएंगे। यह समय चमकने का है, दुनिया आपकी प्रतिभा को देखेगी।

            खास बात: महाशिवरात्रि और मंगल का संयोग

            चूंकि 2026 की महाशिवरात्रि के दौरान मंगल अपनी मजबूत स्थिति में रहेंगे, इसलिए भगवान शिव (जो मंगल के अधिदेवता हैं) की पूजा करने से मंगल के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं।

            मंगल को मजबूत करने के उपाय | Mangal Ke Upay

            हनुमान चालीसा का पाठ: हर मंगलवार और शनिवार को करें।

            लाल दान: मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान गरीब को करें।

            महादेव का अभिषेक: शिवलिंग पर शहद या लाल चंदन अर्पित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है।

            साल 2026 ऊर्जा और साहस का साल है। अगर आप मंगल की इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा।

            Maha Shivratri 2026

            Published on:

            12 Feb 2026 12:15 pm

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Mangal Gochar 2026: महाशिवरात्रि और मंगल का दुर्लभ संयोग: भोलेनाथ के आशीर्वाद से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

