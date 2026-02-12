12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Mahashivratri 2026: शिवजी की 4 प्रिय राशियां: महाशिवरात्रि पर चमकेगा भाग्य, आर्थिक तंगी से मिल सकती है मुक्ति

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का त्योहार नजदीक है। इस बार ये 15 फरवरी को मनाया जाएगा। मंदिरों और शिवालयों में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। कहते हैं, भगवान शिव कुछ राशियों पर खास मेहरबान रहते हैं, और इस साल भी चार राशियों के लिए ये दिन बेहद खास रहने वाला है। चलिए [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 12, 2026

Mahashivratri 2026

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि 2026 राशिफल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का त्योहार नजदीक है। इस बार ये 15 फरवरी को मनाया जाएगा। मंदिरों और शिवालयों में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। कहते हैं, भगवान शिव कुछ राशियों पर खास मेहरबान रहते हैं, और इस साल भी चार राशियों के लिए ये दिन बेहद खास रहने वाला है। चलिए जानते हैं, कौन सी हैं वो राशियां जिन पर भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और कैसा रहेगा उनका दिन।

वृष राशि

वृष राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो भगवान शिव के सिर पर सुशोभित रहता है। इस बार महाशिवरात्रि वृष राशि वालों के लिए फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करने वाली है। आपके पैसे से जुड़े मामलों में सब कुछ आपके पक्ष में जाएगा। अगर मन भारी चल रहा था तो अब राहत मिलेगी। परिवार और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बढ़ेंगी।

कर्क राशि

कर्क राशि भी चंद्रमा से जुड़ी है। इस बार महाशिवरात्रि पर कर्क राशि वालों को करियर या बिजनेस में बड़ा फायदा मिल सकता है। इनकम और प्रॉफिट में अच्छा इजाफा होगा। अगर निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर में सुख-समृद्धि का माहौल रहेगा और सेहत भी बेहतर होगी।

मकर राशि

मकर राशि पर शनि देव का प्रभाव रहता है, जो खुद भगवान शिव के बड़े भक्त माने जाते हैं। इस बार महाशिवरात्रि आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रही है। पैसा आसानी से मिलेगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोई पुरानी समस्या अब सुलझ सकती है। लाइफ में जो मुश्किलें थीं, उनमें कमी आएगी।

कुंभ राशि

कुंभ पर भी शनि देव का राज है, तो इस राशि के लोगों को शिवजी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। फाइनेंशियल हालात सुधरेंगे। जिन निवेशों में पहले नुकसान हो रहा था, वे अब फायदा देंगे। कीमती चीजों में पैसा लगाना अच्छा रहेगा। मन शांत रहेगा, जिससे फैसले लेना आसान हो जाएगा। समाज और ऑफिस में आपकी इज्ज़त बढ़ेगी और आपकी तारीफ होगी।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Panchang : आज का पंचांग 13 फरवरी 2026: विजया एकादशी व्रत, शुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशाशूल
धर्म/ज्योतिष
Aaj Ka Panchang 13 February

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Feb 2026 03:37 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Mahashivratri 2026: शिवजी की 4 प्रिय राशियां: महाशिवरात्रि पर चमकेगा भाग्य, आर्थिक तंगी से मिल सकती है मुक्ति

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Kal Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 13 फरवरी 2026: विजया एकादशी पर मेष-कुंभ को धन-लाभ, बाकी रहें सावधान

Aaj Ka Tarot Rashifal
राशिफल

Panchang : आज का पंचांग 13 फरवरी 2026: विजया एकादशी व्रत, शुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशाशूल

Aaj Ka Panchang 13 February
धर्म/ज्योतिष

Mangal Gochar 2026: महाशिवरात्रि और मंगल का दुर्लभ संयोग: भोलेनाथ के आशीर्वाद से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Mangal Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष

Mahashivratri 2026 Remedies : महाशिवरात्रि 2026: राशि अनुसार करें ये उपाय, मिलेगा शिव कृपा और धन-समृद्धि का आशीर्वाद

Mahashivratri 2026 Remedies
धर्म/ज्योतिष

जहां दो नदियों के संगम पर बसती है आस्था, इतिहास और भक्ति की अनोखी धारा

कुडलसंगम स्थित संगमेश्वर मंदिर
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.