Mahashivratri 2026: शिवजी की 4 प्रिय राशियां: महाशिवरात्रि पर चमकेगा भाग्य, आर्थिक तंगी से मिल सकती है मुक्ति

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का त्योहार नजदीक है। इस बार ये 15 फरवरी को मनाया जाएगा। मंदिरों और शिवालयों में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। कहते हैं, भगवान शिव कुछ राशियों पर खास मेहरबान रहते हैं, और इस साल भी चार राशियों के लिए ये दिन बेहद खास रहने वाला है। चलिए जानते हैं, कौन सी हैं वो राशियां जिन पर भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और कैसा रहेगा उनका दिन।