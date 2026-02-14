14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Panchang: आज का पंचांग 15 फरवरी 2026: महाशिवरात्रि व्रत, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

Today Panchang February 15, 2026 : 15 फरवरी 2026 का पंचांग: आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। जानें आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त, राहुकाल, सर्वार्थ सिद्धि योग और मकर राशि में जन्मे बच्चों का भविष्य।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Feb 14, 2026

Aaj Ka Panchang 15 February

Aaj Ka Panchang 15 February : 15 फरवरी 2026 का पंचांग

Aaj Ka Panchang 15 February 2026 : आज रविवार, 15 फरवरी 2026 का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के संयोग के साथ आज महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। आज का दिन न केवल महादेव की आराधना के लिए विशेष है, बल्कि 'सर्वार्थ सिद्धि योग' की उपस्थिति इसे किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी उत्तम बनाती है। इस लेख में हम आपको आज के शुभ चौघड़िया, दिशा शूल से बचने के उपाय और इस सप्ताह आने वाले प्रमुख व्रत-त्योहारों की विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

आज का पंचांग रविवार, 15 फरवरी, 2026 | Today's Panchang Feb 15, 2026

विवरण (Detail)जानकारी (Information)
विक्रम संवत्2082
संवत्सर नामसिद्धार्थ
शक संवत्1947
हिजरी सन्1447
मुस्लिम मास26 सावान
अयनउत्तरायण
ऋतुशिशिर ऋतु
मासफाल्गुन
पक्षकृष्ण पक्ष

आज का चौघड़िया | Aaj ka Choghadiya Jaipur Rajasthan

आज दिन में चर का चौघड़िया 8.31 से 9.54 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9.54 से 12.41 तक रहेंगे. शुभ का चौघड़िया 2.04 से 3.28 तक रहेगा. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
उपाय - यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध घी अथवा शिखरन या खीर खाकर, जल से भरे कलश का शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 4.30 से 6.00 तक

उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान्न का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।

तिथि – त्रयोदशी तिथि सायं 5.05 तक होगी तदुपरान्त चतुर्दशी तिथि होगी ।

नक्षत्र – उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 7.48 तक होगा तदुपरान्त श्रवण नक्षत्र होगा ।

योग – व्यतिपात योग रात्रि 2.47 तक रहेगा तदुपरान्त वरियान योग रहेगा ।

करण – वणिज करण सायं 5.05 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 7-48 तक,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा सायं 5-05 से अंतरात्रि 5-20 तक, महाशिवरात्रि व्रत, व्यतिपात पुण्य, वैद्यनाथ जयंती, कृत्ति वासेश्वर दर्शन व पूजन, चतर्दश ज्योतिर्लिंग पूजा,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मकर राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 9-42 पर,

सप्ताह के व्रत-त्यौहार / दिवस विशेष

DateDayImportant Events / Details
16.02.2026Mondayमुनि वासुदेव पूज्यनाथ जयती, सर्वार्थसिद्धि योग (सूर्योदय से रात 8:48 तक)
17.02.2026Tuesdayदेवपितृकार्य अमावस्या, भौमवती अमावस्या, शिव खप्पर पूजा, मन्वादि, पंचक प्रारम्भ (9:06 से), कंकण सूर्यग्रहण (भारत में अदृश्य)
18.02.2026Wednesdayहर्षल कृत्तिका नक्षत्र चरण 3 प्रवेश (4:26 AM), प्लूटो श्रवण चरण 1 (7:46 AM), सूर्य मीन राशि प्रवेश (9:22 PM), चंद्रदर्शन, पंचक, बसंत ऋतु प्रारम्भ
19.02.2026Thursdayसूर्य शतभिषा नक्षत्र प्रवेश (6:33 AM), फुलेरा दोज, रामकृष्ण परमहंस जयती, पंचक, खाटू श्याम मेला प्रारम्भ, गोपाल कृष्ण गोखले पुण्य दिवस, शिवाजी जयंती, रोजा शुरू
20.02.2026Fridayभद्रा (1:50 AM से), पंचक, फाल्गुन मास प्रारम्भ, पं. लेखराम वीर जयंती, विवाह मुहूर्त (रेवती), गंडमूल (8:07 PM से), राजयोग, सर्वार्थसिद्धि, अमृतसिद्ध योग, रवियोग
21.02.2026Saturdayभद्रा (1:01 PM तक), शुक्र पूर्वा भाद्रपद प्रवेश (12:37 AM), शनि उत्तरा भाद्रपद चरण 2 (3:11 AM), विनायक चतुर्थी, संत चतुर्थी, पंचक (7:07 PM तक), मातृ भाषा दिवस, गंडमूल, महापात, रवियोग
22.02.2026Sundayगंडमूल (5:55 PM तक), सर्वार्थसिद्धि योग (सूर्योदय से 5:55 PM तक), रवियोग प्रारम्भ

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मकर होगी ।
आज रात्रि 7.48 तक जन्म लेने वाले बच्चों का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा तदुपरान्त श्रवण नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर भो, ज, जि, खी, खु पर रखे जा सकते हैं।

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं. ये राशि शांत स्वभाव की धैर्यवान व सहनशील होती हैं परंतु ये लोभी भी होते हैं। इनका व्यवहार गहन विचार करने वाला व क्षमाशील होता हैं। ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं। ये चर राशि होने के कारण एक स्थान पर एक जगह टिक कर कार्य नहीं कर पाते। अधिकतर तोल-मोल कर बात करते हैं और एकांतप्रिय, तपस्या व तप पसंद करते हैं। ऐसे जातक गंभीर, भावुक, संवेदनशील, उच्चाभिलाषी, सेवाधर्मी, मननशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं।

ये भी पढ़ें

Surya Grahan 2026 : 37 साल बाद कुंभ राशि में सूर्यग्रहण: भूकंप-बाढ़, विमान दुर्घटना से लेकर राजनीतिक उथल-पुथल तक की चेतावनी
धर्म/ज्योतिष
Surya Grahan 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

panchang

राशिफल 2026

Published on:

14 Feb 2026 03:42 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang: आज का पंचांग 15 फरवरी 2026: महाशिवरात्रि व्रत, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 15-21 फरवरी 2026: सूर्य का कुंभ में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Saptahik Rashifal 15 To 21 February
राशिफल

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि व्रत के दौरान पीरियड्स आ गए तो क्या टूट जाएगा संकल्प, जानें शास्त्र और परंपरा क्या कहती है?

Mahashivratri Puja,Mahashivratri 2026 Puja,Lord Shiv Puja,Shivling Puja,
धर्म और अध्यात्म

Kal Ka Rashifal: महाशिवरात्रि पर मेष-वृषभ के लिए शुभ संकेत, जानें 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

tarot card reading, Tarot Card Reading 15 February 2026,
राशिफल

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर दर्शन का दुर्लभ अवसर, जयपुर का वह चमत्कारी शिवालय जहां टिक नहीं पाती शिव परिवार की मूर्तियां

Shiv Temple Mystery Story, महाशिवरात्रि विशेष खबर, Mahashivratri 2026 Update,
धर्म और अध्यात्म

Mahashivratri Puja 2026: 1, 11, 21 या 108 बेलपत्र? महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को कितने बेलपत्र अर्पित करना होता है शुभ? जानें शास्त्रीय नियम

Mahashivratri Puja 2026, Mahashivratri 2026 Date, महाशिवरात्रि 2026 पूजा विधि,
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.