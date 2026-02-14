Panchang: आज का पंचांग 15 फरवरी 2026: महाशिवरात्रि व्रत, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 15 February 2026 : आज रविवार, 15 फरवरी 2026 का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के संयोग के साथ आज महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। आज का दिन न केवल महादेव की आराधना के लिए विशेष है, बल्कि 'सर्वार्थ सिद्धि योग' की उपस्थिति इसे किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी उत्तम बनाती है। इस लेख में हम आपको आज के शुभ चौघड़िया, दिशा शूल से बचने के उपाय और इस सप्ताह आने वाले प्रमुख व्रत-त्योहारों की विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं।