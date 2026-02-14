Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 15-21 फरवरी 2026: सूर्य का कुंभ में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किसी भी प्रकार की मानसिक अथवा आर्थिक समस्या से बचने के लिए सप्ताह की शुरुआत से चीजों का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने काम को समय पर बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें और उसे किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल न करें। इसी प्रकार यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वित्तीय मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं और साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, अन्यथा आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है।