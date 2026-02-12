Kal Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 13 फरवरी 2026: विजया एकादशी पर मेष-कुंभ को धन-लाभ, बाकी रहें सावधान

Kal Ka Tarot Rashifal 13 February 2026: 13 फरवरी 2026, शुक्रवार को विजया एकादशी, भीष्म द्वादशी और कुंभ संक्रांति का दुर्लभ संयोग है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, मेष और कुंभ राशि वालों के लिए भाग्यशाली दिन रहेगा, जबकि अन्य राशियों को सतर्क रहने की सलाह। घर-परिवार, करियर और स्वास्थ्य पर टैरो की गहन भविष्यवाणियां जानें।