Silver Wearing Astrology : इन 4 राशि वालों को नहीं पहननी चाहिए चांदी, हो सकता है बड़ा नुकसान

ज्योतिष के अनुसार मेष, सिंह और धनु राशि वाले लोगों के लिए चांदी धातु शुभ नहीं मानी जाती। ये तीनों राशियां अग्नि तत्व की श्रेणी में आती हैं, जबकि चांदी का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि और जल तत्व का मेल आमतौर पर संतुलित नहीं माना जाता। इसलिए माना जाता है कि इन राशियों वाले लोग चांदी पहनें तो उन्हें मानसिक अस्थिरता, निर्णय लेने में परेशानी या अनचाहे तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण ज्योतिष सलाह देता है कि अग्नि तत्व राशियों वाले लोग चांदी धातु के गहने सावधानी से या विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही पहनें।