Silver Wearing Astrology : इन 4 राशि वालों को नहीं पहननी चाहिए चांदी, हो सकता है बड़ा नुकसान

Who Should Not Wear Silver : ज्योतिष में धातुओं को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि हर धातु एक खास ग्रह से जुड़ी होती है और उसका असर सीधे व्यक्ति की कुंडली पर पड़ता है। इन्हीं धातुओं में चांदी का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि चांदी पहनने से मन शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और कई परेशानियों में राहत मिलती है। लेकिन ज्योतिष यह भी कहता है कि हर व्यक्ति चांदी पहनकर लाभ नहीं ले सकता। कुछ राशियों के लिए यह धातु फायदेमंद होती है, जबकि कुछ के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है।
ज्योतिष के अनुसार मेष, सिंह और धनु राशि वाले लोगों के लिए चांदी धातु शुभ नहीं मानी जाती। ये तीनों राशियां अग्नि तत्व की श्रेणी में आती हैं, जबकि चांदी का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि और जल तत्व का मेल आमतौर पर संतुलित नहीं माना जाता। इसलिए माना जाता है कि इन राशियों वाले लोग चांदी पहनें तो उन्हें मानसिक अस्थिरता, निर्णय लेने में परेशानी या अनचाहे तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण ज्योतिष सलाह देता है कि अग्नि तत्व राशियों वाले लोग चांदी धातु के गहने सावधानी से या विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही पहनें।
ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों में चांदी को शीतल और सौम्य धातु माना गया है। इसके कई फायदे बताए गए हैं—
महिलाओं के लिए विशेष शुभ- महिला की कुंडली में शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा की मजबूत स्थिति को सौभाग्य का आधार माना जाता है। चांदी पहनने से इन ग्रहों को मजबूती मिलती है, जिससे सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
मन और दिमाग पर सकारात्मक असर- चांदी मानसिक शांति देने के लिए जानी जाती है। इसे पहनने से तनाव कम होता है और दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है।
आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि- शुक्र ग्रह सुंदरता, कला और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ज्योतिष कहता है कि चांदी पहनने से ये गुण और मजबूत होते हैं। यह शरीर में एनर्जी का बेहतर संचार भी करती है।
राहु-केतु के दोष में राहत- कानों में चांदी की बालियां पहनने से राहु और केतु ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। यह उपाय लंबे समय से माना जाता रहा है।
जल तत्व वाली राशियों जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए चांदी पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन राशियों के लोगों को चांदी मानसिक शांति, इमोशनल बैलेंस और सौभाग्य देने वाली मानी जाती है।
