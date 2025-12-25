25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Silver Wearing Astrology : इन 4 राशि वालों को नहीं पहननी चाहिए चांदी, हो सकता है बड़ा नुकसान

Silver Effects on Zodiac Signs : ज्योतिष के अनुसार चांदी धातु हर राशि के लिए शुभ नहीं होती। अग्नि तत्व राशियाँ जैसे मेष, सिंह और धनु के लिए यह हानिकारक मानी जाती है, जबकि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए चांदी विशेष लाभ देने वाली मानी जाती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Deepika Negi

Dec 25, 2025

who should not wear silver

who should not wear silver

Who Should Not Wear Silver : ज्योतिष में धातुओं को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि हर धातु एक खास ग्रह से जुड़ी होती है और उसका असर सीधे व्यक्ति की कुंडली पर पड़ता है। इन्हीं धातुओं में चांदी का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि चांदी पहनने से मन शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और कई परेशानियों में राहत मिलती है। लेकिन ज्योतिष यह भी कहता है कि हर व्यक्ति चांदी पहनकर लाभ नहीं ले सकता। कुछ राशियों के लिए यह धातु फायदेमंद होती है, जबकि कुछ के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है।

किन राशियों को चांदी नहीं पहननी चाहिए?

ज्योतिष के अनुसार मेष, सिंह और धनु राशि वाले लोगों के लिए चांदी धातु शुभ नहीं मानी जाती। ये तीनों राशियां अग्नि तत्व की श्रेणी में आती हैं, जबकि चांदी का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि और जल तत्व का मेल आमतौर पर संतुलित नहीं माना जाता। इसलिए माना जाता है कि इन राशियों वाले लोग चांदी पहनें तो उन्हें मानसिक अस्थिरता, निर्णय लेने में परेशानी या अनचाहे तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण ज्योतिष सलाह देता है कि अग्नि तत्व राशियों वाले लोग चांदी धातु के गहने सावधानी से या विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही पहनें।

चांदी पहनने के फायदे क्या हैं?

ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों में चांदी को शीतल और सौम्य धातु माना गया है। इसके कई फायदे बताए गए हैं—

महिलाओं के लिए विशेष शुभ- महिला की कुंडली में शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा की मजबूत स्थिति को सौभाग्य का आधार माना जाता है। चांदी पहनने से इन ग्रहों को मजबूती मिलती है, जिससे सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

मन और दिमाग पर सकारात्मक असर- चांदी मानसिक शांति देने के लिए जानी जाती है। इसे पहनने से तनाव कम होता है और दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है।

आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि- शुक्र ग्रह सुंदरता, कला और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ज्योतिष कहता है कि चांदी पहनने से ये गुण और मजबूत होते हैं। यह शरीर में एनर्जी का बेहतर संचार भी करती है।

राहु-केतु के दोष में राहत- कानों में चांदी की बालियां पहनने से राहु और केतु ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। यह उपाय लंबे समय से माना जाता रहा है।

कौन-सी राशियाँ चांदी जरूर पहनें?

जल तत्व वाली राशियों जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए चांदी पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन राशियों के लोगों को चांदी मानसिक शांति, इमोशनल बैलेंस और सौभाग्य देने वाली मानी जाती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Chanakya Niti : पति और पत्नी के बीच कितना होना चाहिए उम्र का अंतर? चाणक्य से जानें
धर्म और अध्यात्म
Chanakya Niti on Marriage Age Gap

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Dec 2025 10:47 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Silver Wearing Astrology : इन 4 राशि वालों को नहीं पहननी चाहिए चांदी, हो सकता है बड़ा नुकसान

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chanakya Niti : मौत के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है ये एक चीज, स्वर्ग- नर्क भी जाती है साथ

Chanakya Niti
धार्मिक तथ्य

Vastu Shastra : सुबह उठते ही भूलकर भी ना करें ये 3 काम, जीवन भर रहेंगे कंगाल

Vastu morning tips
वास्तु टिप्स

विश्व सनातन महापीठ हरिद्वार : 2032 तक बनेगा वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र

Vishwa Sanatan Mahapeeth Haridwar
धर्म-कर्म

Chanakya Niti on Poverty : इन लोगों से हमेशा नाराज रहती हैं मां लक्ष्मी, हमेशा जीते हैं कंगाली का जीवन

Chanakya Niti on Poverty
धार्मिक तथ्य

Chanakya Niti : पति और पत्नी के बीच कितना होना चाहिए उम्र का अंतर? चाणक्य से जानें

Chanakya Niti on Marriage Age Gap
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.