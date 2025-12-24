24 दिसंबर 2025,

धर्म और अध्यात्म

Chanakya Niti : पति और पत्नी के बीच कितना होना चाहिए उम्र का अंतर? चाणक्य से जानें

Ideal Age Difference Between Husband and Wife : चाणक्य नीति के अनुसार सफल वैवाहिक जीवन के लिए पति-पत्नी में उम्र का सही अंतर होना जरूरी है। जानें कितना एज गैप रिश्ते को बनाता है मजबूत और क्यों ज्यादा अंतर है खतरनाक।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Deepika Negi

Dec 24, 2025

Chanakya Niti on Marriage Age Gap

Chanakya Niti on Marriage Age Gap : चाणक्य के अनुसार विवाह में उम्र का अंतर (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Chanakya Niti on Marriage Age Gap : मैरिड लाइफ केवल प्रेम और विश्वास पर नहीं टिका होता, बल्कि कई बार उम्र का अंतर भी रिश्ते की दिशा तय करता है. आज कई कपल्स ऐसे हैं जिनमें उम्र का बड़ा अंतर देखने को मिलता है. इसी विषय पर आचार्य चाणक्य ने कुछ जरूरी चीजें बताई हैं.

ज्यादा एज गैप रिश्ते के लिए खतरनाक

चाणक्य के अनुसार पति-पत्नी के बीच उम्र का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. शादी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक बैलेंस का संबंध है, और उम्र का बड़ा अंतर इस बैलेंस को कमजोर कर सकता है.

कम उम्र की लड़की और बहुत बड़े पुरुष का शादी क्यों नहीं होना चाहिए?

चाणक्य कहते हैं कि ज्यादा उम्र का अंतर शादी को अस्थिर बनाता है. इसकी वजह दोनों की रुचियों, एनर्जी लेवल और लाइफस्टाइल में बड़ा फर्क होना है, जो समय के साथ तालमेल कम कर देता है.

उम्र में बड़ा फर्क मानसिकता को भी अलग कर देता है

कम उम्र का व्यक्ति जहां उत्साह और नए अनुभवों की ओर आकर्षित होता है, वहीं ज्यादा उम्र का व्यक्ति स्थिरता और परंपरा की ओर झुकता है. यह अंतर रिश्ते में इमबैलेंस और विवाद पैदा कर सकता है.

आइडियल एज गैप: 3 से 5 वर्ष

चाणक्य नीति के अनुसार पति-पत्नी के बीच आदर्श उम्र का अंतर 3–5 वर्ष होना चाहिए. इस अंतर से विचारों, ऊर्जा और जीवनशैली में ज्यादा फर्क नहीं होता. इससे रिश्ता मजबूत बनता है.

हालांकि आज कई सफल रिश्ते बड़े उम्र अंतर के साथ भी देखे जाते हैं, फिर भी चाणक्य का सिद्धांत यह बताता है कि बैलेंस मैरिड लाइफ के लिए उम्र का अंतर ध्यान में रखना बुद्धिमानी है.

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Published on:

24 Dec 2025 05:10 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Chanakya Niti : पति और पत्नी के बीच कितना होना चाहिए उम्र का अंतर? चाणक्य से जानें

