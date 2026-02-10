3 जून 2027: क्यों खास है यह तारीख?

Shani Gochar 2027 : 30 साल बाद शनि का मेष में 'महागोचर' (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Shani Gochar 2027: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। कहते हैं कि शनि जब अपनी चाल बदलते हैं तो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगती। अब 2027 में एक ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है जो पूरे 30 साल बाद लौटेगी। शनि देव अपनी नीच राशि, मेष में प्रवेश करने वाले हैं।
भले ही शनि का नाम सुनकर मन में थोड़ा डर बैठ जाता है, लेकिन 3 जून 2027 की तारीख कुछ राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाली है।
वर्तमान में शनि देव मीन राशि में विराजमान हैं। लेकिन 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में कदम रखेंगे। मेष शनि की नीच राशि मानी जाती है। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन कई राशियों के लिए यह गोचर दुखों के अंत और सुखों की शुरुआत का संदेश लेकर आएगा।
शनि के इस बदलाव से तीन प्रमुख राशियों के ऊपर से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का साया पूरी तरह हट जाएगा। आइए जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं जिनकी लॉटरी लगने वाली है:
कुंभ राशि (Aquarius): कुंभ वालों के लिए यह राहत की सबसे बड़ी खबर है। आपको शनि की साढ़ेसाती के लंबे और थका देने वाले दौर से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी।
सिंह राशि (Leo): पिछले काफी समय से मानसिक तनाव और कामों में अड़चनों का सामना कर रहे सिंह राशि के जातकों की शनि ढैय्या समाप्त होगी।
धनु राशि (Sagittarius): धनु राशि वालों पर चल रही शनि की ढैय्या भी इसी दिन खत्म हो जाएगी, जिससे इनके जीवन में खुशहाली की वापसी होगी।
जैसे ही इन राशियों से शनि की भारी दशा हटेगी, इन्हें कई मोर्चों पर जबरदस्त सफलता मिलेगी:
अटके काम होंगे पूरे: सालों से जो फाइलें धूल फांक रही थीं या जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे, वे अचानक गति पकड़ेंगे।
धन की वर्षा: आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो उसके वापस मिलने के योग हैं।
करियर में उछाल: बिजनेस करने वालों को बड़ा मुनाफा होगा और नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है।
ज्योतिष का चक्र घूमता रहता है। जहां तीन राशियों को राहत मिलेगी, वहीं कुछ राशियों पर शनि का प्रभाव शुरू होगा:
वृषभ राशि: 3 जून 2027 से आप पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा।
कन्या और मकर राशि: इन दोनों राशियों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव शुरू हो जाएगा।
विशेष टिप: शनि देव केवल कर्मों के आधार पर फल देते हैं। यदि आपकी राशि पर साढ़ेसाती शुरू भी हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी, मेहनत और बुजुर्गों का सम्मान करने वालों को शनि कभी परेशान नहीं करते।
यदि आप भी शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहते हैं या अपनी खुशियों को दोगुना करना चाहते हैं, तो ये सरल उपाय अपनाएं:
शनिवार का दान: काले तिल, काला कपड़ा या सरसों के तेल का दान करें।
हनुमान चालीसा: शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते। नियमित पाठ करें।
पीपल की पूजा: शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग