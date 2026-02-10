3 जून 2027: क्यों खास है यह तारीख?

Shani Gochar 2027: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। कहते हैं कि शनि जब अपनी चाल बदलते हैं तो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगती। अब 2027 में एक ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है जो पूरे 30 साल बाद लौटेगी। शनि देव अपनी नीच राशि, मेष में प्रवेश करने वाले हैं।