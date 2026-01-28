गाड़ी में भगवान की फोटो और लिखवा रखा है नाम, तो हो जाएं सावधान! पहले जान लें ज्योतिषीय प्रभाव

गाड़ी पर सुरक्षा और शुभता के लिए "ॐ गं गणपतये नमः" (भगवान गणेश का मंत्र), "ॐ नमः शिवाय," "ॐ" या स्वस्तिक का चिह्न लिख सकते हैं, जो बाधाओं को दूर करते हैं और यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं, साथ ही नारायण कवच के मंत्र का जाप भी लाभकारी माना जाता है, हालांकि मंत्र लिखने से ज़्यादा, वाहन चलाने से पहले उनका जाप करने और गुरु से दीक्षा लेने की सलाह दी जाती है, जैसा कि कुछ संतों ने बताया है।