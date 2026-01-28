गाड़ी में भगवान की फोटो और लिखवा रखा है नाम, तो हो जाएं सावधान! पहले जान लें ज्योतिषीय प्रभाव

Vahan Par Bhagwan ka Name Likhvaye Ya Nahi: वाहन पर भगवान का नाम लिखवाएं या नहीं? (PC: AI)
God Names on Vehicles: भारत में अपनी नई कार या बाइक पर जय श्री राम, जय श्री श्याम, 'ॐ' लिखवाना या किसी देवता की तस्वीर लगवाना एक आम परंपरा है। लोग इसे सुरक्षा और सुखद यात्रा की कामना से जोड़कर देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिना नियमों के ऐसा करना फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है? आइए समझते हैं, ज्योतिष और वास्तु के अनुसार ऐसा करना सही होता है या गलत।
ज्यादातर लोग वाहन पर भगवान का चित्र इसलिए लगाते हैं, ताकि सफर के दौरान कोई दुर्घटना न हो और सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) बनी रहे। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी, गणेश जी या मां दुर्गा का स्मरण करने से यात्रा की बाधाएं दूर होती हैं और ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है।
रामभद्राचार्य जी के अनुसार, किसी भी वाहन में सफर शुरु करने से पहले रामचरितमानस के लंकाकांड की इस प्रसिद्ध चौपाई का स्मरण करना चाहिए। यह पंक्तियां वाहन पर बैठने से पहले सुरक्षित यात्रा के लिए पढ़ी जाती है।
चलत बिमान कोलाहल होई। जय रघुबीर कहइ सबु कोई॥
सिंहासन अति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रभु बैठे ता पर॥
वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आप वाहन पर फोटो या नाम लिखवा रहे हैं, तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है:
{ अस्वीकृति(Disclaimer): यह लेख मान्यताओं पर आधारित है। हम किसी भी बात की पुष्टि और दावा नहीं करते। ज्यादा जानकारी के लिए आप, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं।}
बड़ी खबरेंView All
वास्तु टिप्स
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग