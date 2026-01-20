राजस्थान का ये परिवार है प्रभु राम का वंशज, कुशवाहा राजवंश और कुश के बीच का नाता कर देगा हैरान!

समुद्र भगवान राम के कुलगुरु इसलिए कहलाए क्योंकि सतयुग में राजा सगर ने अपने पूर्वजों के लिए समुद्र से जल मांगा था, और विभीषण ने राम को याद दिलाया कि समुद्र राजा सगर के वंशज राम के कुल के बड़े (पूर्वज/गुरु) हैं, और चूँकि समुद्र ने सगर की मदद की थी, इसलिए वह राम का भी कुलगुरु है और उन्हें मार्ग देना चाहिए। रामचरितमानस में भी इस प्रसंग का उल्लेख है, जहाँ नल और नील को श्राप से मिली शक्ति के कारण पत्थरों को तैराने का उपाय मिलता है, और समुद्र, राम के पूर्वजों के सम्मान में सेतु बनने में मदद करता है।