18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Aditya Sagar Ji Maharaj : बिना पानी के स्नान कैसे होता है, जैन मुनि आदित्य सागर जी महाराज ने बताया वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू

Why Jain monks do not take bath : जैन मुनि बिना पानी के स्नान कैसे करते हैं? परमपूज्य मुनि आदित्य सागर जी महाराज ने ‘अस्नान’, वायु-स्नान, संयमित जीवनशैली और इसके वैज्ञानिक व आध्यात्मिक कारणों को विस्तार से समझाया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 18, 2026

How do Jain monks bathe without water

How do Jain monks bathe without water : जैन मुनि स्नान नहीं करते क्यों (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

How do Jain monks bathe without water : जैन मुनि अपनी दुनिया छोड़ देते हैं मतलब, वो अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर जैन धर्म के नियमों और सिद्धांतों पर चलने लगते हैं। उनका जीवन बहुत सादा रहता है, और वो गहरी तपस्या करते हैं। अहिंसा उनके लिए सबसे बड़ा नियम है, इसी वजह से वो बहुत सीमित और अनुशासित ज़िंदगी जीते हैं। एक बात जो आम लोगों को हैरान कर सकती है। ये मुनि कभी नहीं नहाते। मुनि बनते ही नहाने जैसी रोजमर्रा की चीजें भी छोड़नी पड़ती हैं। हाल ही में, जाने-माने जैन मुनि आदित्य सागर (Aditya Sagar Ji Maharaj) ने जैन सिद्धांतों को लेकर कुछ ऐसी बातें बताईं, जिन पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।

Aditya Sagar Ji Maharaj : परमपूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने कहा-

परमपूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने कहा , मैं तो कभी नहाता ही नहीं हूं मैं जैन मुनि हूं, और हमारे 28 मूल गुणों में से एक है ‘अस्नान’। मतलब, पिछले 13 साल से मैंने पानी से नहाया ही नहीं। फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं, आपके पास तो बदबू नहीं आती, ये कैसे?” मैं सीधा जवाब देता हूं हां , मैंने 13 साल से नहाया नहीं, क्योंकि दीक्षा ली है, अब इसका पालन कर रहा हूं। मैं रोज वायु-स्नान करता हूं। हर दिन ताज़ी हवा में बैठता हूं, शरीर को खुली हवा लगने देता हूं। तो हां, बदबू जैसी कोई चीज नहीं आती, बल्कि कई बार तो एक अलग-सी खुशबू महसूस होती है शायद तपस्या की वजह से।

पहले समझते हैं कि स्नान असल में क्या

स्नान दो तरह के होते हैं।

पहला, बाहरी स्नान। ये हम रोज करते हैं। इससे शरीर का मैल साफ होता है।

दूसरा, अंदरूनी स्नान। ये कभी-कभी होता है, जब हम अच्छे लोगों की संगत में आते हैं या अकेले बैठकर सोचते हैं। इससे मन की गंदगी धुलती है।

बाहरी स्नान भी कई तरीके के होते हैं। पानी से नहाना, जब मौका मिले। हवा में बैठना, सुबह या शाम को। फिर ताप स्नान, जिसमें गर्मी में रहकर शरीर पसीना बहाता है, मगर ये थोड़ा मुश्किल है और हर किसी के बस की बात नहीं। सबसे कठिन है अग्नि स्नान, जो आज के लोग शायद ही कर पाते हैं।

अब बात करते हैं असल सवाल की जैन साधु-साध्वियों के शरीर से बदबू क्यों नहीं आती, जबकि वे दीक्षा के बाद नहाते भी नहीं?

सलीकेदार और संयमित जीवनशैली

वे जितनी भूख–प्यास महसूस करते हैं, उससे भी कम खाते-पीते हैं, और वो भी पूरी तरह शाकाहारी, जो जल्दी पच जाता है।

जब तक आपकी पाचन और उत्सर्जन की क्रिया सही चल रही है, तब तक शरीर से बदबू नहीं आती। बदबू तब आती है जब इन दोनों में गड़बड़ी हो जाए। अगर आप भी संतुलित खाना और सादा जीवन अपनाओ, तो शरीर स्वस्थ रहेगा और बदबू की चिंता नहीं रहेगी।

अक्सर जैन साधु-साध्वी भीगाए हुए कपड़े से शरीर पोंछते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि उनकी कठिन तपस्या की वजह से भी बदबू नहीं आती।

वैज्ञानिक नजरिए से भी हर बार पसीना बदबूदार नहीं होता। लेकिन अगर पसीना देर तक शरीर पर लगा रहे, तो फिर चाहे कोई भी हो, शरीर से बदबू आने लगती है।

ये भी पढ़ें

Gupta Navratri 2026: शुभ योग में शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, जानिए कलश स्थापना का मुहूर्त और महत्व
धर्म और अध्यात्म
Gupta Navratri 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Jan 2026 11:37 am

Published on:

18 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Aditya Sagar Ji Maharaj : बिना पानी के स्नान कैसे होता है, जैन मुनि आदित्य सागर जी महाराज ने बताया वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

खुशहाली के लिए मौनी अमावस्या पर करें ये 10 महादान

Mauni Amavasya Daan
धर्म और अध्यात्म

माघ मास की गुप्त नवरात्रि: सर्वार्थसिद्धि योग में साधना से मिलेगा दोगुना फल

Gupta Navratri 2026
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Panchang 18 January 2026: आज का पंचांग 18 जनवरी 2026: मौनी अमावस्या, सर्वार्थसिद्धि योग और शुभ चौघड़िया का संयोग

Aaj Ka Panchang 18 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Mauni Amavasya 18 January: मौनी अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, जानें महत्व, शुभ योग और पूजा विधि

Mauni Amavasya 18 January
धर्म और अध्यात्म

Haridwar Centenary Celebration : गंगा तट पर सजा 30 लाख वर्गमीटर का शताब्दी नगर, “नो कार्ड–नो एंट्री” के साथ ऐतिहासिक आयोजन

Haridwar Centenary Celebration
धर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.