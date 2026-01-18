Aditya Sagar Ji Maharaj : बिना पानी के स्नान कैसे होता है, जैन मुनि आदित्य सागर जी महाराज ने बताया वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू

How do Jain monks bathe without water : जैन मुनि अपनी दुनिया छोड़ देते हैं मतलब, वो अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर जैन धर्म के नियमों और सिद्धांतों पर चलने लगते हैं। उनका जीवन बहुत सादा रहता है, और वो गहरी तपस्या करते हैं। अहिंसा उनके लिए सबसे बड़ा नियम है, इसी वजह से वो बहुत सीमित और अनुशासित ज़िंदगी जीते हैं। एक बात जो आम लोगों को हैरान कर सकती है। ये मुनि कभी नहीं नहाते। मुनि बनते ही नहाने जैसी रोजमर्रा की चीजें भी छोड़नी पड़ती हैं। हाल ही में, जाने-माने जैन मुनि आदित्य सागर (Aditya Sagar Ji Maharaj) ने जैन सिद्धांतों को लेकर कुछ ऐसी बातें बताईं, जिन पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।