5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Holika Dahan 2026: इस बार होली पर भद्रा का साया, जानिए होलिका दहन का सही मुहूर्त और ग्रहण का असर

Holika Dahan 2026: होली 2026 पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का संयोग। जानिए होलिका दहन का शुभ समय, रंग खेलने पर ग्रहण का असर और ज्योतिषीय मान्यताएं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 05, 2026

Holika Dahan 2026

Holika Dahan 2026 (photo- gemini ai)

Holika Dahan 2026: फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर इस बार होली का पर्व खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से खास रहने वाला है। इस बार होली पर भद्रा का साया रहेगा, जिसके कारण होलिका दहन का समय प्रभावित होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, भद्रा काल के कारण इस वर्ष होलिका दहन मध्यरात्रि के बाद ही किया जाएगा।

ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम 5:56 बजे से शुरू होकर 3 मार्च को शाम 5:08 बजे तक रहेगी। लेकिन भद्रा काल के चलते 2 मार्च की रात को ही शुभ मुहूर्त में होलिका दहन संभव होगा। भद्रा समाप्त होने के बाद ही दहन करना शास्त्रसम्मत माना गया है।

होलिका दहन का शुभ समय

धर्माचार्यों के अनुसार 2 मार्च की रात 1:26 बजे से 2:38 बजे तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जिससे विधिवत दहन किया जा सकेगा।

रंगों के दिन दिखेगा ग्रहण

3 मार्च को होली के दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका धार्मिक कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, भारत में दृश्य न होने के कारण रंग खेलने और पूजा-पाठ पर कोई रोक नहीं रहेगी।

धुलंडी और रंगोत्सव

धुलंडी का पर्व 3 मार्च को पूरे उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। लोग पारंपरिक तरीके से एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर खुशियां मनाएंगे। मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष आयोजन होंगे।

गोविंददेवजी मंदिर दर्शन व्यवस्था में बदलाव

जयपुर के प्रसिद्ध गोविंददेवजी मंदिर में होली के मद्देनज़र दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

चन्द्र ग्रहण और भद्रा के साए में बिखरेंगे इस बार होली के रंग
धौलपुर
ब्रज में अभी भी बाकी है होली, 22 मार्च तक उड़ेंगे गुलाल, जानें कहां होंगे कार्यक्रम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Feb 2026 12:29 pm

Published on:

05 Feb 2026 12:28 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Holika Dahan 2026: इस बार होली पर भद्रा का साया, जानिए होलिका दहन का सही मुहूर्त और ग्रहण का असर

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

आज का पंचांग 6 फरवरी 2026: चौघड़िया, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र, दिशा शूल व आज जन्मे बच्चों की राशि

Aaj Ka Panchang 6 Feb 2026 :
धर्म/ज्योतिष

बुध का कुंभ में गोचरः इन राशियों की बदलेगी तकदीर!

Budh Kumbh Gochar
धर्म और अध्यात्म

कभी नहीं होगी पढ़ाई की टेंशन! आज ही पहनें ये रुद्राक्ष

Rudraksh For Students
धर्म और अध्यात्म

Panchang : आज का पंचांग 5 फरवरी 2026: चतुर्थी व्रत, शुभ चौघड़िया, राहुकाल और कन्या राशि का प्रभाव

Aaj Ka Panchang 5 Feb 2026
धर्म/ज्योतिष

Shani Sade Sati : मेष, मीन, कुंभ पर भारी शनि, ढैय्या वालों को भी रहना होगा सतर्क

Shani Sade Sati Till 2027
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.