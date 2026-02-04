Rudraksh for Students: इस रुद्राक्ष को पहनते ही लगने लगता है पढ़ाई में मन, बढ़ती है याददाश्त और आत्मविश्वास

Rudraksh For Students: आजकल ज्यादातर स्टूडेंट्स एक कॉमन समस्या से जूझ रहे हैं… और वो है पढ़ाई में मन न लगना। वे किताबें लेकर बैठते तो हैं, लेकिन 5-10 मिनट से ज्यादा पढ़ नहीं पाते। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ये सब एकाग्रता की कमी से होता है। एकाग्रता की कमी का मुख्य कारण बृहस्पति (Jupiter), शुक्र (Venus) और चंद्रमा (Mind) की स्थिति कमजोर होना है। अगर आप भी याददाश्त की कमी और चंचल भटकते मन से परेशान हैं, तो ये उपाय आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं। धार्मिक विशेषज्ञों के मुताबिक, विद्यार्थियों के लिए कुछ रुद्राक्ष पहनना बहुत फायदेमंद होता है । माना जाता है, इन्हें पहनने से एकाग्रता, याददाश्त और आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही पढ़ाई में मन लगता है।