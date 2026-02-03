Panchang: आज का पंचांग 4 फरवरी 2026: चौघड़िया से लेकर राहुकाल तक, जानिए पूरा दिन कैसा रहेगा

Aaj Ka Panchang 4 Feb 2026: आज का पंचांग, बुधवार, 4 फरवरी 2026 : आपके लिए पूरा ज्योतिषीय मार्गदर्शन लेकर आया है। इसमें आपको विक्रम संवत 2082, फाल्गुन कृष्ण पक्ष, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, अतिगण्ड योग, चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल, खास योग, और आज जन्मे बच्चों की राशि व नाम के अक्षर जैसी अहम बातें मिलेंगी। सुबह से लेकर रात तक कौन सा समय आपके लिए शुभ है, कौन सा नहीं, ये सब जानकर आप अपने रोज़मर्रा के, धार्मिक या बिज़नेस काम अच्छे से प्लान कर सकते हैं।