टैरो राशिफल 7 फरवरी 2026: इन 5 राशियों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें अपना भाग्य

Tarot Rashifal 7 February 2026: टैरो राशिफल 7 फरवरी 2026: 7 फरवरी 2026 का दिन ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स के संकेतों के अनुसार मिला-जुला रहने वाला है। आज के दिन जहां मिथुन राशि वालों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है, वहीं मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पर तरक्की के योग बन रहे हैं, तो मकर राशि वालों को पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। आइए, टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि 'द मैजिशियन' से लेकर 'द व्हील ऑफ फॉर्च्यून' तक, कार्ड्स आज आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं।