Shani Gochar: शनि का बड़ा गोचर, 30 साल बाद मेष में प्रवेश, इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा

Shani Gochar 2027: अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें 3 जून, 2027 को, शनि लगभग तीन दशक बाद फिर से मेष राशि में जा रहा है। अब, मेष राशि शनि की पसंदीदा जगह नहीं है। असल में इसे ग्रह के लिए एक कमजोर स्थिति माना जाता है। इसलिए कई राशियों पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन, अगर आप कर्क, सिंह, धनु, या कुंभ राशि के हैं, तो तैयार हो जाइए। यह ट्रांज़िट आपको सालों से ज्यादा अमीर और लकी बना सकता है। आइए देखते हैं क्यों।