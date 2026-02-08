8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Shani Gochar: शनि का बड़ा गोचर, 30 साल बाद मेष में प्रवेश, इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा

शनि गोचर 2027 में शनि 30 साल बाद मेष राशि में प्रवेश करेगा। कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा धन लाभ, करियर ग्रोथ और सौभाग्य। जानें पूरी भविष्यवाणी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 08, 2026

Shani Gochar 2027

Shani Gochar 2027 : शनि गोचर 2027 का असर: पैसा, सफलता और सौभाग्य की बारिश (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Shani Gochar 2027: अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें 3 जून, 2027 को, शनि लगभग तीन दशक बाद फिर से मेष राशि में जा रहा है। अब, मेष राशि शनि की पसंदीदा जगह नहीं है। असल में इसे ग्रह के लिए एक कमजोर स्थिति माना जाता है। इसलिए कई राशियों पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन, अगर आप कर्क, सिंह, धनु, या कुंभ राशि के हैं, तो तैयार हो जाइए। यह ट्रांज़िट आपको सालों से ज्यादा अमीर और लकी बना सकता है। आइए देखते हैं क्यों।

कर्क राशि

अच्छी खबर, कर्क। शनि का यह बदलाव आपको उन रुके हुए कामों को पूरा करने में मदद करेगा। अचानक पैसा आ सकता है, और अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया है, तो अब वे शायद फायदेमंद होंगे। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं? यह समय आपको अपनी मनचाही नौकरी मिलने का एक अच्छा मौका देता है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों, यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। शनि की छाया, शनि ढैय्या, हट जाएगी, इसलिए आप हल्का और ज़्यादा जोश में महसूस करेंगे। रुके हुए प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। नया काम, नई डील आपके बिज़नेस में मुनाफे में सच में उछाल आ सकता है। सैलरी बढ़ सकती है, और इन्वेस्ट करने के लिए यह बहुत अच्छा समय है।

धनु राशि

अगर आप धनु राशि के हैं, तो किस्मत आपके साथ है। शनि का गोचर किस्मत के दरवाज़े खोल देगा। आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ सकता है, और आपके फाइनेंस पहले से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। कानूनी लड़ाइयां? आप शायद जीत जाएंगे। पार्टनरशिप कामयाब होंगी, और आपको असली पैसा आता हुआ दिखेगा।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों, यह गोचर राहत लाएगा। शनि की साढ़े साती खत्म हो जाएगी, और आप महसूस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। कोर्ट केस आपके पक्ष में आ सकते हैं, और आपकी पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम भी आखिरकार ठीक हो सकती है। कर्ज चुक जाएंगे, और आपको वह पैसा भी वापस मिल सकता है जो आपको लगा था कि खो गया है। कार या घर खरीद रहे हैं? अभी बहुत अच्छा समय है।

तो, अगर आप इन राशियों में से किसी एक से हैं, तो 2027 आपके लिए चमकने का साल हो सकता है।

Updated on:

08 Feb 2026 05:41 pm

Published on:

08 Feb 2026 05:40 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Gochar: शनि का बड़ा गोचर, 30 साल बाद मेष में प्रवेश, इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा

