3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार



धर्म/ज्योतिष

Sona Chandi : न्यूमरोलॉजी के अनुसार सोना–चांदी किसके लिए है लकी? जानिए अपना मूलांक

Sona Chandi Kiske Liye Lucky Hota Hai : लोग अक्सर कहते हैं कि सोना और चांदी गुड लक लाते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में यह इतना आसान नहीं है। हर किसी को एक जैसा फायदा नहीं मिलता। कुछ बर्थ नंबर वालों को असली बूस्ट मिलता है। अगर आप इनमें से किसी ग्रुप में आते हैं, तो [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 03, 2026

Sona Chandi Kiske Liye Lucky Hota Hai

Sona Chandi Kiske Liye Lucky Hota Hai : न्यूमरोलॉजी के अनुसार सोना–चांदी किसके लिए है लकी? जानिए अपना मूलांक

Sona Chandi Kiske Liye Lucky Hota Hai : लोग अक्सर कहते हैं कि सोना और चांदी गुड लक लाते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में यह इतना आसान नहीं है। हर किसी को एक जैसा फायदा नहीं मिलता। कुछ बर्थ नंबर वालों को असली बूस्ट मिलता है। अगर आप इनमें से किसी ग्रुप में आते हैं, तो सोना या चांदी खरीदना सिर्फ इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं है; यह आपकी ज़िंदगी में पैसा, सफलता और थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लाने के बारे में है। तो, असल में किसे ध्यान देना चाहिए?

मूलांक 1 (1, 10, 19, या 28 तारीख को जन्मे)

अगर आप नंबर 1 हैं, तो सूरज आपके चार्ट पर राज करता है। और सोना आपका मेटल है। सोना और सूरज साथ-साथ चलते हैं। लोगों का मानना ​​है कि सोना पहनने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलती है, और आपको इज़्ज़त भी मिलती है, खासकर सरकारी गलियारों में। असल में, सोना आपका गुड लक चार्म है।

मूलांक 2 (2, 11, 20, या 29 तारीख को जन्मे)

नंबर 2 वाले लोग चांद से जुड़े होते हैं, और चांदी चांद की धातु है। अगर आप चांदी पहनते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत रहता है, आपके फैसले तेज़ होते हैं, और किसी तरह, पारिवारिक जीवन भी आसान हो जाता है। करियर में तरक्की और घर में शांति बनाए रखने के लिए चांदी ही सीक्रेट है।

मूलांक 5 (5, 14, या 23 तारीख को जन्मे)

नंबर 5 के लिए बुध ग्रह फैसले लेता है, और यह बिजनेस और दिमाग का ग्रह है। बुधवार को बुध की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यह सोने या चांदी में निवेश करने का दिन है। इन धातुओं को खरीदना खासकर जब कीमतें अच्छी हों आपकी दौलत को बहुत बढ़ा सकता है। इसलिए इसे हाथ से जाने न दें।

किसे सावधान रहना चाहिए?

अगर आप नंबर 8 वाले हैं, तो बस सोना पहनना शुरू न करें पहले किसी एक्सपर्ट से बात करें। और अगर आप नंबर 9 हैं, तो चांदी से पूरी तरह दूर रहें। कभी-कभी किस्मत के मामले में कम ही ज्यादा होता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Hindi News / Astrology and Spirituality / Sona Chandi : न्यूमरोलॉजी के अनुसार सोना–चांदी किसके लिए है लकी? जानिए अपना मूलांक
