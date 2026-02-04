4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Aaj Ka Rashifal 5 February: 5 फरवरी 2026 राशिफल: संकष्टी चतुर्थी पर चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, मिलेगा धन लाभ

Aaj Ka Rashifal 5 February 2026: 5 फरवरी 2026 का राशिफल पढ़ें। जानें ग्रह गोचर, राशि परिवर्तन और संकष्टी चतुर्थी का आपकी नौकरी, व्यापार और धन पर क्या असर पड़ेगा।

भारत

Manoj Vashisth

Anish Vyas

Feb 04, 2026

Aaj Ka Rashifal 5 February 2026

Aaj Ka Rashifal 5 February 2026

Aaj Ka Rashifal 5 February 2026: फरवरी 2026 की शुरुआत कई महत्वपूर्ण ग्रह गोचरों के साथ हुई है। 3 फरवरी 2026 से बुध और गुरु की स्थिति में बदलाव होने से सभी 12 राशियों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका असर विशेष रूप से धन, व्यापार, नौकरी और निवेश पर देखने को मिलेगा। 5 फरवरी 2026 को संकष्टी चतुर्थी और गुरुवार का शुभ संयोग बन रहा है, जो गणेश कृपा और आर्थिक प्रगति के संकेत देता है। कुछ राशियों को इस समय अचानक लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ को सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज का दिन आपके लिए सेहत के मामले में उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको बिजनेस में चुटपुट लाभ की योजना पर भी ध्यान देना होगा। यदि आप किसी बड़े लाभ के चक्कर में लगे रहे, तो आप लाभ से हाथ धो सकते हैं। आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है। आप कोई धन संबंधी डील बहुत ही सोच समझकर फाइनल करें। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता है।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज का दिन आपके लिए लेन-देन से संबंधित मामलो में ध्यान देने के लिए रहेगा। आप अपने घर किसी पूजा-पाठ का आयोजन कर सकते हैं। परिवार में सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे, लेकिन माता जी को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपने यदि किसी को कुछ कर्ज दिया था, तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आपकी संपत्ति में भी इजाफा होगा और परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज का दिन आपके लिए कन्फ्यूजन भरा रहने वाला है। आपका मन किसी काम को करने का तो करेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ विघ्न अवश्य आएंगे। आपके मन में टेंशन बनी रहेगी। संतान के करियर को लेकर आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं, उन्हें पार्टनरशिप करने से बचना होगा, नहीं तो उनके साथी उन्हे धोखा दे सकते है। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी की किसी गलत बात पर हां में हां ना मिलाएं, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा।

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, लेकिन आपको किसी गलत तरीके से धन कमाने से बचना होगा। आप अपने अच्छी सोच का कार्यक्षेत्र में लाभ उठाएंगे। आपके कुछ शत्रु मित्र के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी दूर रहकर परिजन से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती हैं। यदि आपने जल्दबाजी के चक्कर में कोई जोखिम उठाया, तो उससे आपको भविष्य में नुकसान अवश्य होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों की कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज का दिन आपके लिए मौज-मस्ती भरा रहने वाला है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। राजनीतिक कार्यो में आप बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन आपसे कामों में कोई गड़बड़ी हो सकती है। जीवनसाथी की सलाह आपके बिजनेस के लिए कारगर सिद्ध होगी। भाई बहनों से यदि अनबन चल रही थी, तो वह भी बातचीत के जरिए दूर होगी। वरिष्ठ सदस्य आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। यदि ऐसा हो, तो आप उन्हे मनाने की पूरी कोशिश करेंगे।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बिजनेस में दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी।

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज का दिन आपके लिए प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपका कोई संपत्ति संबंधित मामला सुलझ जाएगा। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर कोई धन संबंधी प्लान बना सकते हैं। आपको कार्यक्षेत्र में महिला मित्रों से सावधान रहना होगा। नौकरी में आप अपने बॉस की किसी गलत बात पर हां में हां ना मिलाएं, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। आप अपने किसी लक्ष्य को पकड़कर चलेंगे, तभी वह पूरा होगा।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपकी पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान करेंगी। आप जीवनसाथी को कहीं शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं। संतान की सेहत में गिरावट आने से आपका मन परेशान रहेगा। आपको किसी से कोई वादा सोच समझकर करना होगा। घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको अपने किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज का दिन आपके लिए व्यवसाय के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। कारोबार में आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। आप अपने पिताजी को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आप किसी से मांगकर वाहन ना चलाएं, नहीं तो कोई दुर्घटना होने की संभावना है। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के कामों पर पूरा ध्यान देंगे।

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। बड़ों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। परिवार में खुशियां आएंगी। कामकाज में आप पूरी लगन दिखाएंगे। जीवनसाथी से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपको राजनीति में कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। लोग आपके कामों की सराहना करेंगे। धन को लेकर यदि कोई समस्या थी, तो वह भी दूर होगी। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। भाई-बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। किसी पैतृक संपत्ति की आपको प्राप्ति हो सकती है। आप अपने घर में कोई निर्माण कार्य कर सकते हैं। आपको कामकाज और घर दोनों में बैलेंस बनाकर चलना होगा, नहीं तो परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। आप अपने साथी के साथ कुछ रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे। आपको किसी से कोई धन संबंधित मदद लेनी पड़ सकती है। जो आपको आसानी से मिल जाएगी।

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज का दिन आपके लिए बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने के लिए रहेगा। आपके कुछ शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ मानसिक तनाव रहने के कारण इसका असर आपके कामों पर भी पड़ेगा। भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, जो विद्यार्थी कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आप अपने भविष्य को बेहतर करने की कोशिश में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।

















