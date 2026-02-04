Aaj Ka Rashifal 5 February: 5 फरवरी 2026 राशिफल: संकष्टी चतुर्थी पर चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, मिलेगा धन लाभ

Aaj Ka Rashifal 5 February 2026: फरवरी 2026 की शुरुआत कई महत्वपूर्ण ग्रह गोचरों के साथ हुई है। 3 फरवरी 2026 से बुध और गुरु की स्थिति में बदलाव होने से सभी 12 राशियों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका असर विशेष रूप से धन, व्यापार, नौकरी और निवेश पर देखने को मिलेगा। 5 फरवरी 2026 को संकष्टी चतुर्थी और गुरुवार का शुभ संयोग बन रहा है, जो गणेश कृपा और आर्थिक प्रगति के संकेत देता है। कुछ राशियों को इस समय अचानक लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ को सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी।