सरस्वती माता की आरती: स्टूडेंट्स और सिंगर्स का जीवन बदल देते हैं इसके ये 7 लाभ!

Saraswati mata Aarti lyrics in hindi: सरस्वती माता की आरती और लाभ। (फोटोः एआई)
Saraswati Aarti Lyrics in Hindi, Basant Panchmi 2026: मां सरस्वती की आरती न केवल मन को शांति देती है, बल्कि जीवन की अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश भरती है। खासकर विद्यार्थियों, गायकों, लेखन, कला और साहित्य से जुड़े लोगों को इसका विशेष लाभ मिलता है। यहां पढ़िए, मां सरस्वती जी की आरती (Maa Saraswati ji Ki Aarti) और उसके जीवन बदल देने वाले लाभ।
ॐ जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता।
सद्गुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता॥
जय…चंद्रवदनि पद्मासिनी, ध्रुति मंगलकारी।
सोहें शुभ हंस सवारी, अतुल तेजधारी ॥ जय…..
बाएं कर में वीणा, दाएं कर में माला।
शीश मुकुट मणी सोहें, गल मोतियन माला ॥ जय…..
देवी शरण जो आएं, उनका उद्धार किया।
पैठी मंथरा दासी, रावण संहार किया ॥ जय…..
विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो।
मोह, अज्ञान, तिमिर का जग से नाश करो ॥ जय…..
धूप, दीप, फल, मेवा मां स्वीकार करो।
ज्ञानचक्षु दे माता, जग निस्तार करो ॥ जय…..
मां सरस्वती की आरती जो कोई जन गावें।
हितकारी, सुखकारी, ज्ञान भक्ती पावें ॥ जय…..
जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता।
सद्गुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता॥ जय…
