डिप्रेशन, एंजायटी, ओवरथिंकिंग का शास्त्रों में छुपा है आसान सॉल्यूशन, कोई नहीं कर पाएगा हर्ट!

1. समत्व योग: गीता का सूत्र है, "सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते"। अर्थात् सफलता-विफलता और लाभ-हानि में समान रहना ही योग है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ वर्तमान कर्तव्य (स्वधर्म) पर ध्यान देते हैं, तो ओवरथिंकिंग अपने आप समाप्त हो जाती है।

2. साक्षी भाव: उपनिषद सिखाते हैं कि आप 'मन' नहीं, बल्कि 'आत्मा' हैं। जब आप विचारों को अपना न मानकर केवल एक दृष्टा (साक्षी/Seer ) की तरह देखते हैं, तो कोई भी शब्द आपको हर्ट नहीं कर पाता।

3. प्राणायाम: महर्षि पतंजलि के अनुसार, "चित्त वृत्ति निरोधः" ही शांति है। गहरी श्वास और ध्यान, मन की चंचलता यानी की एंजायटी को शांत कर आत्मिक आनंद देता है।