Panchak Before Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि से पहले पंचक का साया, इस दौरान जानें किन कार्यों पर लगता है प्रतिबंध

Panchak Before Chaitra Navratri 2026: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में पंचक को विशेष महत्व दिया गया है और इसे अक्सर सावधानी बरतने वाला समय माना जाता है। पंचक हर महीने आता है और यह लगभग पांच दिनों तक रहता है, जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है। मान्यता है कि इस दौरान कुछ शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। मार्च 2026(March 2026 Panchak Date) में भी चैत्र नवरात्रि से पहले पंचक का योग बनने जा रहा है, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पंचक कब से शुरू होगा और इस समय किन कामों को करने से बचने की सलाह दी जाती है।
ज्योतिष गणना के अनुसार मार्च 2026 में पंचक 16 मार्च, सोमवार को शाम 6 बजकर 14 मिनट से शुरू होगा। यह पंचक 20 मार्च को देर रात 2 बजकर 28 मिनट तक प्रभाव में रहेगा। यानी चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ दिनों तक पंचक का प्रभाव रहेगा।
पंचक कई प्रकार के माने जाते हैं और उनका स्वरूप सप्ताह के दिन के आधार पर तय होता है। इस बार पंचक सोमवार से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे राज पंचक कहा जाएगा। शास्त्रों में राज पंचक को अपेक्षाकृत शुभ माना गया है, लेकिन इसके बावजूद मांगलिक या बड़े शुभ कार्यों को करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सबसे अधिक अशुभ पंचक वह माना जाता है जो शनिवार से शुरू होता है। इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है और इस दौरान जोखिम वाले कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है।
