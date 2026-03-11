Panchak Before Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि से पहले पंचक का साया, इस दौरान जानें किन कार्यों पर लगता है प्रतिबंध

Panchak Before Chaitra Navratri 2026: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में पंचक को विशेष महत्व दिया गया है और इसे अक्सर सावधानी बरतने वाला समय माना जाता है। पंचक हर महीने आता है और यह लगभग पांच दिनों तक रहता है, जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है। मान्यता है कि इस दौरान कुछ शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। मार्च 2026(March 2026 Panchak Date) में भी चैत्र नवरात्रि से पहले पंचक का योग बनने जा रहा है, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पंचक कब से शुरू होगा और इस समय किन कामों को करने से बचने की सलाह दी जाती है।