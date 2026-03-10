Chaitra Navratri Vrat Rules 2026: केवल पहला और अष्टमी व्रत रखने वालों को इन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान,जान लें उपवास की सही विधि

Chaitra Navratri Vrat Rules 2026 In Hindi: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च तक मनाई जाएगी और पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ शुरू होता है। कई भक्त पूरे नौ दिन व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग केवल पहले दिन और अष्टमी का उपवास करते हैं। ऐसे में व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए सही नियम और पूजा विधि जानना जरूरी माना जाता है। पंचांग के अनुसार 19 मार्च को घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 06:52 से 07:43 तक है, जबकि इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:53 बजे तक पूजा के लिए उत्तम रहेगा।