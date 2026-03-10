इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन जज: न्याय की कुर्सी तक बेटियों के बढ़ते कदम

इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन जज हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को सम्मान देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। दुनिया के कई देशों में लंबे समय तक न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या बहुत कम रही। ऐसे में महिलाओं को जज बनने के लिए प्रेरित करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और न्यायिक प्रणाली में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मान्यता दी है ताकि समाज में यह संदेश पहुंचे कि महिलाएं भी न्याय देने की जिम्मेदारी को उतनी ही दक्षता और संवेदनशीलता के साथ निभा सकती हैं।