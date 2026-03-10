CG Politics: अफीम की खेती को लेकर गरमाई राजनीति, कहा-भाजपा के संरक्षण में प्रदेश में नशे का कारोबार फल फूल रहा

उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस की मिलीभगत के कारण ही प्रदेश के युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। पिछले दो साल में शराब, गांजा, अफीम, हिरोइन जैसे नशों के कारण प्रदेश की युवा पीढ़ी में नशे की लत महामारी का रूप ले चुकी है। चंद पैसों के लिए सत्तासीन लोग नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने के बजाय संरक्षण दे रहे हैं। बड़ी संख्या में ड्रग्स पकड़ा गया, तब दावा किया गया कि पाकिस्तान से ड्रग रायपुर तक आता था। उन्होंने सवाल पूछा है कि इस ड्रग के कारोबार को संरक्षण कौन दे रहा था? पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ तक ड्रग कैसे पहुंच रहा था? राज्य में ड्रग के कारोबार किसके संरक्षण में फला-फूला?