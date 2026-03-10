10 मार्च 2026,

मंगलवार

रायपुर

CG News: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिलेगी नई रफ्तार, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लंबित सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में नई गति मिलेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क संपर्क को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 10, 2026

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिलेगी नई रफ्तार, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

CG News: केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय-1) की अवधि को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लंबित सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में नई गति मिलेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क संपर्क को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। योजनाओं के तहत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक बेहतर आवागमन की सुविधा तय की जा सके।
बाक्स

विकास की गति में आएगी तेजी

इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है।

सड़क बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंच आसान होती है और विकास की गति तेज होती है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की अवधि बढ़ने से बस्तर सहित राज्य के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में तेजी आएगी। बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक पहुंच भी मजबूत होगी।

Updated on:

10 Mar 2026 10:58 am

Published on:

10 Mar 2026 10:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिलेगी नई रफ्तार, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

