रायपुर से दुर्ग भिलाई वालों के जरुरी खबर, आज से 18 मार्च तक बंद रहेगा यह फ्लाईओवर

Raipur News: कुम्हारी फ्लाईओवर मंगलवार से 18 मार्च तक के लिए बंद रहेगा। रूटीन मरम्मत के काम के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस कारण दुर्ग जाने और आने वालों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। मरम्मत कार्य के दौरान रायपुर से दुर्ग की ओर जाने वाले वाहनों का आवागमन फ्लाईओवर के नीचे स्थित सर्विस लेन से कराया जाएगा।