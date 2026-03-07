Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा के आगमन से इन राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, मिलेंगे तरक्की के बड़े अवसर

Chaitra Navratri 2026 horoscope predictions|फोटो सोर्स- Freepik
Chaitra Navratri 2026 Rashifal:चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व माना जाता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च तक मनाई जाएगी। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है और भक्त उपवास रखकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह नवरात्रि खास मानी जा रही है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति और मां दुर्गा की कृपा से कुछ राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है। मान्यता है कि माता रानी के आगमन से इन राशियों के भाग्य के द्वार खुल सकते हैं और उन्हें करियर, धन और तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं वे कौन-सी राशियां हैं, जिन पर इस बार मां दुर्गा की विशेष कृपा रहने वाली है।
वर्ष 2026 की चैत्र नवरात्रि ज्योतिष के लिहाज से भी खास रहने वाली है। इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि शश महापुरुष योग और गजकेसरी योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए विशेष लाभकारी माना जा रहा है। इन शुभ योगों की वजह से कई लोगों को करियर, व्यापार और सामाजिक जीवन में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
मेष राशि के जातकों के लिए यह नवरात्रि काफी शुभ संकेत लेकर आ सकती है। इस राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो ऊर्जा और साहस का प्रतीक माने जाते हैं। मां दुर्गा की कृपा से इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आप अपने फैसले अधिक मजबूती से ले पाएंगे।जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें अच्छा अवसर मिल सकता है। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क और नए बाजार खुलने की संभावना है। अटका हुआ धन मिलने और पारिवारिक विवाद सुलझने के भी योग बन सकते हैं।
सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। सूर्य के प्रभाव और माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और समाज में सम्मान बढ़ेगा।कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा जता सकते हैं। इससे पदोन्नति के अवसर भी बन सकते हैं। परिवार में चल रहे मतभेद भी धीरे-धीरे खत्म हो सकते हैं और घर का माहौल बेहतर बनेगा।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चैत्र नवरात्रि राहत भरा समय साबित हो सकती है। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां अब धीरे-धीरे कम होने लगेंगी। मां दुर्गा की कृपा से आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं।विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे।
