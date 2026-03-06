Rashifal 7 March: आज का राशिफल 7 मार्च 2026: शनिवार को सर्वार्थसिद्धि योग, मेष से मीन तक जानें सभी राशियों का भविष्य

Aaj Ka Rashifal 7 March 2026: शनिवार को शनि देव की कृपा, इन राशियों को मिलेगा लाभ
Aaj Ka Rashifal 7 March 2026: आज का राशिफल 7 मार्च 2026: शनिवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जाता है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। दिन के पहले भाग में चित्रा नक्षत्र और उसके बाद स्वाती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। साथ ही आज सर्वार्थसिद्धि योग भी बन रहा है, जो कई शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालती है। ऐसे में पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल, साथ ही शुभ रंग और लकी नंबर।
बेहतरीन कार्यक्षमता अच्छी योजना और सकारात्मक परिणाम के साथ आत्मसंतुष्टि का अहसास होगा। पुराने विवादों के हल अपने पक्ष में निकालने में सफल रहेंगे। पारिवारिक तनाव की मुश्किल स्थितियों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग : ब्राईट व्हाईट
लकी नंबर : 7
लापरवाही में किए गए कार्य तनाव दे सकते हैं। विरोधियों के संभलने से पहले अपनी योजना को पूरा करना होगा। प्रेम संबंधों में मुलाकात और बातचीत से संबंधित योजनाओं को थोड़ा बदलना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 5
अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को नई बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। तकनीकी सीखने के साथ ध्यान परीक्षा और प्रतियोगिता पर केंद्रित करना होगा। नए भावनात्मक संबंध बन सकते हैं । यात्रा टाले ।
शुभ रंग : डार्क ओरेंज कलर
लकी नंबर : 9
नए रिश्ते बनेंगे कार्य कुशलता बढ़ेगी। संगीत और एकल प्रतिभा से जुड़े व्यवसाय में विशिष्ट सफलता, सम्मान और लाभ मिलने की संभावना बन रही है। समस्याओं से जूझ रहे लोगों को दी गई संवेदनशील मदद से आत्म संतुष्टि भी मिलेगी। आत्मसम्मान भी बढ़ेगा।
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 9
वाणी की कुशलता से विशेष उपलब्धि हासिल करने का समय है। मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी। धन की व्यवस्था को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में साथी की ओर से विशेष मधुरता महसूस करेंगे।
शुभ रंग : रेड कलर
लकी नंबर : 1
सक्रियता बढ़ने का लाभ न केवल व्यावसायिक कार्यों में दिखाई देगा बल्कि पुराने रिश्ते मजबूत होने और नए संपर्क बनने में भी मदद मिलेगी। साझेदारों से वार्तालाप सुखद रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनेगी।
शुभ रंग : लाईट ग्रीन कलर
लकी नंबर : 3
अच्छी योजना और कुशलता के साथ की गई मेहनत को बड़ी सफलता के लिए थोड़े धैर्य के साथ इंतजार की आवश्यकता रहेगी। बढ़े हुए खर्चों को नियंत्रित करना होगा। विरोधियों की कुटिल कार्यवाही से सावधान रहें।
शुभ रंग : ब्राऊन कलर
लकी नंबर : 5
कार्य कुशलता दिखानी होगी। संपर्कों का लाभ मिलेगा। उपलब्धियां भरा दिन रह सकता है। भाई बहनों से वांछित कार्य करवाने के लिए सहमति मिलने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। भूमि संबंधी कार्यों में भाग्य का समर्थन मिलेगा।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 2
उच्च अधिकारियों से की गई अपेक्षा पूरी हो सकती है। स्थान परिवर्तन प्रमोशन या इंक्रीमेंट से जुड़े प्रकरण आपके अनुसार हल होने की संभावना बन रही है। प्रयास जारी रखें। कार्यभार बढ़ेगा। परिवार को समय देने में कठिनाई अनुभव करेंगे।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 6
कार्यशीलता में वृद्धि होगी। साक्षात्कार या परीक्षा में तैयारी से बेहतर प्रदर्शन रह सकता है। भविष्य की कल्पना में वर्तमान में तनाव लेने से बचना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां में जीवनसाथी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।
शुभ रंग : व्हाईट कलर
लकी नंबर : 7
कूटनीतिक प्रयास सफल रहेंगे। प्रतिस्पर्धियों के समझने से पहले आपकी योजना पूरी होने के योग बन रहे हैं। आर्थिक भार बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में साथी की किसी खास परिकल्पना को पूरी करने के अवसर मिलेंगे।
शुभ रंग : पिंक कलर
लकी नंबर : 5
क्रियाशीलता बढ़ाने और अधूरे कार्यों को पूरा करने का सही समय है। संबंधित पक्षों से सहयोग मिलता चला जाएगा। भावनात्मक संबंधों में नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। मनोरंजन और पर्यटन पर जाने की योजना बनेगी।
शुभ रंग : गोल्डन क्रीम कलर
लकी नंबर : 4
