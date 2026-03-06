6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Rashifal 7 March: आज का राशिफल 7 मार्च 2026: शनिवार को सर्वार्थसिद्धि योग, मेष से मीन तक जानें सभी राशियों का भविष्य

Aaj Ka Rashifal 7 March 2026: Aaj Ka Rashifal 7 March 2026: शनिवार के दिन सर्वार्थसिद्धि योग, चित्रा और स्वाती नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का पूरा राशिफल, शुभ रंग और लकी नंबर।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Mar 06, 2026

Rashifal 7 March

Aaj Ka Rashifal 7 March 2026: शनिवार को शनि देव की कृपा, इन राशियों को मिलेगा लाभ

Aaj Ka Rashifal 7 March 2026: आज का राशिफल 7 मार्च 2026: शनिवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जाता है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। दिन के पहले भाग में चित्रा नक्षत्र और उसके बाद स्वाती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। साथ ही आज सर्वार्थसिद्धि योग भी बन रहा है, जो कई शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालती है। ऐसे में पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल, साथ ही शुभ रंग और लकी नंबर।

आज का राशिफल मेष राशि: (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

बेहतरीन कार्यक्षमता अच्छी योजना और सकारात्मक परिणाम के साथ आत्मसंतुष्टि का अहसास होगा। पुराने विवादों के हल अपने पक्ष में निकालने में सफल रहेंगे। पारिवारिक तनाव की मुश्किल स्थितियों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग : ब्राईट व्हाईट
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल वृषभ राशि: (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

लापरवाही में किए गए कार्य तनाव दे सकते हैं। विरोधियों के संभलने से पहले अपनी योजना को पूरा करना होगा। प्रेम संबंधों में मुलाकात और बातचीत से संबंधित योजनाओं को थोड़ा बदलना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल मिथुन राशि: (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को नई बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। तकनीकी सीखने के साथ ध्यान परीक्षा और प्रतियोगिता पर केंद्रित करना होगा। नए भावनात्मक संबंध बन सकते हैं । यात्रा टाले ।
शुभ रंग : डार्क ओरेंज कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल कर्क राशि: (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

नए रिश्ते बनेंगे कार्य कुशलता बढ़ेगी। संगीत और एकल प्रतिभा से जुड़े व्यवसाय में विशिष्ट सफलता, सम्मान और लाभ मिलने की संभावना बन रही है। समस्याओं से जूझ रहे लोगों को दी गई संवेदनशील मदद से आत्म संतुष्टि भी मिलेगी। आत्मसम्मान भी बढ़ेगा।
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल सिंह राशि: (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

वाणी की कुशलता से विशेष उपलब्धि हासिल करने का समय है। मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी। धन की व्यवस्था को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में साथी की ओर से विशेष मधुरता महसूस करेंगे।
शुभ रंग : रेड कलर
लकी नंबर : 1

आज का राशिफल कन्या राशि: (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

सक्रियता बढ़ने का लाभ न केवल व्यावसायिक कार्यों में दिखाई देगा बल्कि पुराने रिश्ते मजबूत होने और नए संपर्क बनने में भी मदद मिलेगी। साझेदारों से वार्तालाप सुखद रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनेगी।
शुभ रंग : लाईट ग्रीन कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल तुला राशि: (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

अच्छी योजना और कुशलता के साथ की गई मेहनत को बड़ी सफलता के लिए थोड़े धैर्य के साथ इंतजार की आवश्यकता रहेगी। बढ़े हुए खर्चों को नियंत्रित करना होगा। विरोधियों की कुटिल कार्यवाही से सावधान रहें।
शुभ रंग : ब्राऊन कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल वृश्चिक राशि: (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

कार्य कुशलता दिखानी होगी। संपर्कों का लाभ मिलेगा। उपलब्धियां भरा दिन रह सकता है। भाई बहनों से वांछित कार्य करवाने के लिए सहमति मिलने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। भूमि संबंधी कार्यों में भाग्य का समर्थन मिलेगा।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल धनु राशि: (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

उच्च अधिकारियों से की गई अपेक्षा पूरी हो सकती है। स्थान परिवर्तन प्रमोशन या इंक्रीमेंट से जुड़े प्रकरण आपके अनुसार हल होने की संभावना बन रही है। प्रयास जारी रखें। कार्यभार बढ़ेगा। परिवार को समय देने में कठिनाई अनुभव करेंगे।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

कार्यशीलता में वृद्धि होगी। साक्षात्कार या परीक्षा में तैयारी से बेहतर प्रदर्शन रह सकता है। भविष्य की कल्पना में वर्तमान में तनाव लेने से बचना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां में जीवनसाथी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।
शुभ रंग : व्हाईट कलर
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

कूटनीतिक प्रयास सफल रहेंगे। प्रतिस्पर्धियों के समझने से पहले आपकी योजना पूरी होने के योग बन रहे हैं। आर्थिक भार बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में साथी की किसी खास परिकल्पना को पूरी करने के अवसर मिलेंगे।
शुभ रंग : पिंक कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

क्रियाशीलता बढ़ाने और अधूरे कार्यों को पूरा करने का सही समय है। संबंधित पक्षों से सहयोग मिलता चला जाएगा। भावनात्मक संबंधों में नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। मनोरंजन और पर्यटन पर जाने की योजना बनेगी।
शुभ रंग : गोल्डन क्रीम कलर
लकी नंबर : 4

ये भी पढ़ें

Panchang 7 March: आज का पंचांग 7 मार्च 2026 (शनिवार): चतुर्थी तिथि, चित्रा-स्वाती नक्षत्र, राहुकाल और शुभ चौघड़िया जानें
धर्म/ज्योतिष
Aaj ka Panchang 7 March

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

06 Mar 2026 02:58 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal 7 March: आज का राशिफल 7 मार्च 2026: शनिवार को सर्वार्थसिद्धि योग, मेष से मीन तक जानें सभी राशियों का भविष्य

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Weekly Tarot Rashifal 2026: मेष, वृषभ और मिथुन के अटके काम बनेंगे, कर्क और सिंह को मिल सकती है बड़ी राहत

tarot cards, Weekly Tarot Horoscope, weekly tarot horoscope
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal: आज का टैरो संकेत, शनि की कृपा से बदलेगा इन राशियों का भाग्य, कुछ को धन लाभ तो कुछ को सावधानी

Aaj Ka Tarot Rashifal 7 March 2026, Aaj Ka Tarot Rashifal
राशिफल

Saptahik Rashifal 8 to 14 March 2026:  8 से 14 मार्च 2026 का साप्ताहिक राशिफल: शुक्र, गुरु और शनि का इन 4 राशियों पर बड़ा प्रभाव

Saptahik Rashifal 8 to 14 March
राशिफल

Rashifal 6 March: संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की कृपा से इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ, पढ़ें 6 मार्च 2026 का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 6 March
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal, 6 March 2026: मेष से मीन तक जानें आज का टैरो राशिफल, किन राशियों को रहना होगा सावधान? मेष, वृषभ और मिथुन के लिए खास चेतावनी

aaj ka tarot rashifal 6 march 2026, today tarot horoscope 6 march 2026, daily tarot horoscope today, tarot prediction 6 march 2026,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.