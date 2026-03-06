Rashifal 7 March: आज का राशिफल 7 मार्च 2026: शनिवार को सर्वार्थसिद्धि योग, मेष से मीन तक जानें सभी राशियों का भविष्य

Aaj Ka Rashifal 7 March 2026: आज का राशिफल 7 मार्च 2026: शनिवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जाता है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। दिन के पहले भाग में चित्रा नक्षत्र और उसके बाद स्वाती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। साथ ही आज सर्वार्थसिद्धि योग भी बन रहा है, जो कई शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालती है। ऐसे में पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल, साथ ही शुभ रंग और लकी नंबर।