Saptahik Rashifal 8 to 14 March 2026:  8 से 14 मार्च 2026 का साप्ताहिक राशिफल: शुक्र, गुरु और शनि का इन 4 राशियों पर बड़ा प्रभाव

मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में चीजें आपके पक्ष में होती नजर आएंगी। सप्ताह की शुरुआत में बिजनस के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का बहुत ख्याल रखना होगा। इस अवधि में विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। अपने क्षेत्र से बाहर काम करने वाले और कमीशन और टारगेट ओरिएंटेड काम करने वाले लोग मानसिक तनाव और बेचैनी में रहेंगे। उन्हें अपनी इच्छित सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस दौरान मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें और अपनी दिनचर्या, खान-पान आदि का बहुत ध्यान रखें।