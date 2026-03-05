5 मार्च 2026,

गुरुवार

Aaj Ka Tarot Rashifal, 6 March 2026: मेष से मीन तक जानें आज का टैरो राशिफल, किन राशियों को रहना होगा सावधान? मेष, वृषभ और मिथुन के लिए खास चेतावनी

Today Tarot Horoscope 6 March 2026 : 6 मार्च 2026 का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है, जबकि कुछ को अपने व्यवहार और निर्णयों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। आज मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

भारत

MEGHA ROY

Mar 05, 2026

Aaj Ka Tarot Rashifal 6 March : टैरो राशिफल 6 मार्च 2026 (फोटो सोर्स: Patrika)

Aaj Ka Tarot Rashifal 6 March 2026: हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित माना जाता है और इस दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। ऐसे में टैरो कार्ड्स की गणना भी व्यक्ति के जीवन, करियर, धन और रिश्तों से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत देती है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार जानें 6 मार्च, शुक्रवार को मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं और किन राशियों को आज लाभ के अवसर मिल सकते हैं, जबकि किन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है।

मेष टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Mesh)

मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी से बिताने वाला हो सकता है। ऐसा कोई काम अपने ऊपर लेने से बचें जो आपको मानसिक बोझ महसूस कराए। छोटी-छोटी बातों पर विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें। किसी करीबी सहयोगी के कारण परेशानी भी हो सकती है, इसलिए भरोसा करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Vrishabh)

वृषभ राशि के लोगों को आज अनावश्यक विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कार्यस्थल या निजी जीवन में किसी करीबी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकते हैं। आज धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपनी बात कहने से पहले परिस्थिति को समझना जरूरी होगा।

मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Mithun)

मिथुन राशि के लोगों को आज लेन-देन के मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। परिचितों या मित्रों के साथ पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करना भविष्य में रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। घर, मकान या वाहन से संबंधित खर्च होने की भी संभावना है।

कर्क टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Kark)

कर्क राशि के जातकों को आज नौकरी और व्यापार से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेन-देन में पारदर्शिता रखना जरूरी होगा। कार्यस्थल पर साथियों का सहयोग मिलने से कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। धैर्य और सकारात्मक व्यवहार आपकी परेशानियों को कम कर सकता है।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Singh)

सिंह राशि के लोगों को आज शिक्षा, प्रतियोगिता या संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। किसी सदस्य के प्रति बिना कारण गुस्सा आ सकता है, इसलिए अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Kanya)

कन्या राशि के लोगों को आज दैनिक कामकाज में सावधानी रखने की जरूरत है। छोटी-मोटी बहस या तकरार बड़े विवाद का रूप ले सकती है। सहयोगियों के साथ संयम से व्यवहार करें। समय के साथ चलने वाले लोग मुश्किल परिस्थितियों को भी आसानी से संभाल लेते हैं।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

तुला राशि के जातकों को आज अपने लक्ष्य और काम की दिशा को लेकर थोड़ा भ्रम महसूस हो सकता है। ऐसे में ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाकर अपने काम पर फोकस करना जरूरी है। साथ ही किसी भी प्रकार की आदत या व्यसन पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Vrishchik)


वृश्चिक राशि के लोगों को आज कुछ चुनौतियों और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। परिस्थितियां थोड़ी असहज महसूस करा सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थितियां संभल सकती हैं। किसी भी तरह के अनावश्यक विवाद से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी।

धनु टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Dhanu)

धनु राशि के लिए आज का दिन व्यस्त होने के साथ-साथ सकारात्मक परिणाम देने वाला भी हो सकता है। नए अवसर सामने आ सकते हैं और यात्रा के योग भी बन रहे हैं। ये यात्राएं भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती हैं। आकस्मिक धन लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

मकर राशि के लोगों को आज किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर चिंता हो सकती है। फिलहाल दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना ज्यादा सही रहेगा। अजनबियों पर भरोसा करने से बचें और व्यापार में जोखिम भरे फैसले लेने से पहले सोच-समझ लें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Kumbh)

कुंभ राशि के कुछ जातकों को आज संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि मित्रों या रिश्तेदारों के व्यवहार से थोड़ी हैरानी हो सकती है। आज आपका मन धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी आकर्षित हो सकता है।

मीन टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Meen)

मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत दे रहा है। कामकाज में प्रगति होगी और कई योजनाएं सफल हो सकती हैं। नए काम की शुरुआत के लिए भी समय अनुकूल नजर आ रहा है।

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल 2026

tarot card rashifal

tula rashifal

Updated on:

05 Mar 2026 01:02 pm

Published on:

05 Mar 2026 12:58 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tarot Rashifal, 6 March 2026: मेष से मीन तक जानें आज का टैरो राशिफल, किन राशियों को रहना होगा सावधान? मेष, वृषभ और मिथुन के लिए खास चेतावनी

