Chaitra Navratri 2026 Calendar: घटस्थापना से लेकर जानिए किस दिन किस देवी की पूजा, देखिए चैत्र नवरात्रि 2026 का कैलेंडर

Chaitra Navratri 2026 Calendar: होली के बाद आने वाला चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति उपासकों के लिए बेहद खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाने वाला यह पर्व मां दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित होता है। इसलिए पूरे साल भक्तों को इन नौ दिनों का बेसब्री से इंतजार रहता है।मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में विधि-विधान से की गई मां दुर्गा की पूजा, व्रत और साधना अत्यंत शुभ और शीघ्र फल देने वाली होती है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं और घरों में घटस्थापना कर देवी की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 में किस दिन किस देवी की पूजा होगी और पूरा कैलेंडर क्या है।