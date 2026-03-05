5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Chaitra Navratri 2026 Calendar: घटस्थापना से लेकर जानिए किस दिन किस देवी की पूजा, देखिए चैत्र नवरात्रि 2026 का कैलेंडर

Chaitra Navratri 2026 Calendar: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व माना जाता है। यह नौ दिनों तक चलने वाला उत्सव मां दुर्गा की आराधना और शक्ति साधना के लिए विशेष माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस पर्व की शुरुआत हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जब भक्त घटस्थापना के साथ मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा का आरंभ करते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 05, 2026

navratri 2026 start date in india, chaitra navratri 2026 kab hai, navratri march 2026 exact date,

Chaitra Navratri 2026 start date|फोटो सोर्स- Freepik

Chaitra Navratri 2026 Calendar: होली के बाद आने वाला चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति उपासकों के लिए बेहद खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाने वाला यह पर्व मां दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित होता है। इसलिए पूरे साल भक्तों को इन नौ दिनों का बेसब्री से इंतजार रहता है।मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में विधि-विधान से की गई मां दुर्गा की पूजा, व्रत और साधना अत्यंत शुभ और शीघ्र फल देने वाली होती है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं और घरों में घटस्थापना कर देवी की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 में किस दिन किस देवी की पूजा होगी और पूरा कैलेंडर क्या है।

Chaitra Navratri: चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च 2026, गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च 2026, शुक्रवार तक मनाया जाएगा। इन नौ दिनों के दौरान भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा, व्रत और आराधना करते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में की गई देवी उपासना से सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है।ज्योतिषीय गणना के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 06:52 बजे से शुरू होगी और 20 मार्च 2026 को सुबह 04:52 बजे तक रहेगी। इसी प्रतिपदा तिथि में घटस्थापना (कलश स्थापना) कर नवरात्रि की शुरुआत की जाती है।

चैत्र नवरात्रि 2026 कैलेंडर

तारीखदिनकार्यक्रम / पूजा
19 मार्च 2026गुरुवारचैत्र नवरात्रि का पहला दिन, कलश स्थापना, मां शैलपुत्री की पूजा
20 मार्च 2026शुक्रवारचैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
21 मार्च 2026शनिवारचैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा की पूजा
22 मार्च 2026रविवारचैत्र नवरात्रि का चौथा दिन, मां कूष्मांडा की पूजा
23 मार्च 2026सोमवारचैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता की पूजा
24 मार्च 2026मंगलवारचैत्र नवरात्रि का छठा दिन, मां कात्यायनी की पूजा
25 मार्च 2026बुधवारचैत्र नवरात्रि का सातवां दिन, मां कालरात्रि की पूजा
26 मार्च 2026गुरुवारचैत्र नवरात्रि का आठवां दिन, मां महागौरी की पूजा, अष्टमी कन्या पूजन
27 मार्च 2026शुक्रवारचैत्र नवरात्रि का नौवां दिन, मां सिद्धिदात्री की पूजा, नवमी कन्या पूजन
28 मार्च 2026शनिवारचैत्र नवरात्रि व्रत का पारण

ये भी पढ़ें

Bhai Dooj Holi 2026: होली के रंगों में घुलेगा भाई-बहन का प्यार: जानें होली भाई दूज 2026 का शुभ मुहूर्त और कथा
धर्म और अध्यात्म
Bhai Dooj Holi 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Chaitra Navratri

chaitra navratri puja

Published on:

05 Mar 2026 10:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Chaitra Navratri 2026 Calendar: घटस्थापना से लेकर जानिए किस दिन किस देवी की पूजा, देखिए चैत्र नवरात्रि 2026 का कैलेंडर

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Bhai Dooj Holi 2026: होली के रंगों में घुलेगा भाई-बहन का प्यार: जानें होली भाई दूज 2026 का शुभ मुहूर्त और कथा

Bhai Dooj Holi 2026
धर्म और अध्यात्म

Chaitra Navratri 2026 Date: 18, 19 या 20 मार्च, जानिए चैत्र नवरात्रि 2026 कब से हो रही है शुरू

chaitra navratri kab se shuru hai 2026 navratri 2026 march date,
धर्म और अध्यात्म

Shukra Gochar : 25 मार्च तक शुक्र का गोचर लाएगा इन 3 राशियों के लिए धन की बौछार

Shukra Gochar
धर्म और अध्यात्म

Panchang 5 March: आज का पंचांग गुरुवार 5 मार्च : शुभ चौघड़िया, राहुकाल और तिथि

Aaj ka Panchang 5 March
धर्म/ज्योतिष

Chandra Grahan 2026: कब लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, जानें समय और राशियों पर असर, क्या भारत में दिखेगा?

Chandra Grahan 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.