Chaitra Navratri 2026 Calendar: घटस्थापना से लेकर जानिए किस दिन किस देवी की पूजा, देखिए चैत्र नवरात्रि 2026 का कैलेंडर

Chaitra Navratri 2026 Calendar: होली के बाद आने वाला चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति उपासकों के लिए बेहद खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाने वाला यह पर्व मां दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित होता है। इसलिए पूरे साल भक्तों को इन नौ दिनों का बेसब्री से इंतजार रहता है।मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में विधि-विधान से की गई मां दुर्गा की पूजा, व्रत और साधना अत्यंत शुभ और शीघ्र फल देने वाली होती है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं और घरों में घटस्थापना कर देवी की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 में किस दिन किस देवी की पूजा होगी और पूरा कैलेंडर क्या है।
पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च 2026, गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च 2026, शुक्रवार तक मनाया जाएगा। इन नौ दिनों के दौरान भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा, व्रत और आराधना करते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में की गई देवी उपासना से सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है।ज्योतिषीय गणना के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 06:52 बजे से शुरू होगी और 20 मार्च 2026 को सुबह 04:52 बजे तक रहेगी। इसी प्रतिपदा तिथि में घटस्थापना (कलश स्थापना) कर नवरात्रि की शुरुआत की जाती है।
|तारीख
|दिन
|कार्यक्रम / पूजा
|19 मार्च 2026
|गुरुवार
|चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, कलश स्थापना, मां शैलपुत्री की पूजा
|20 मार्च 2026
|शुक्रवार
|चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
|21 मार्च 2026
|शनिवार
|चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा की पूजा
|22 मार्च 2026
|रविवार
|चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन, मां कूष्मांडा की पूजा
|23 मार्च 2026
|सोमवार
|चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता की पूजा
|24 मार्च 2026
|मंगलवार
|चैत्र नवरात्रि का छठा दिन, मां कात्यायनी की पूजा
|25 मार्च 2026
|बुधवार
|चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन, मां कालरात्रि की पूजा
|26 मार्च 2026
|गुरुवार
|चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन, मां महागौरी की पूजा, अष्टमी कन्या पूजन
|27 मार्च 2026
|शुक्रवार
|चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन, मां सिद्धिदात्री की पूजा, नवमी कन्या पूजन
|28 मार्च 2026
|शनिवार
|चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण
