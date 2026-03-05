Chaitra Navratri 2026 Date: 18, 19 या 20 मार्च, जानिए चैत्र नवरात्रि 2026 कब से हो रही है शुरू

Chaitra Navratri 2026 Date:चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है, जो मां दुर्गा की आराधना और शक्ति उपासना का विशेष समय माना जाता है। हर वर्ष यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और पूरे नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना (कलश स्थापना) की जाती है, जिसके साथ ही व्रत, पूजा-पाठ और देवी भक्ति का क्रम शुरू हो जाता है।इन नौ दिनों में श्रद्धालु उपवास रखते हैं, मां दुर्गा को अलग-अलग प्रकार के भोग अर्पित करते हैं और घर-घर में देवी का स्वागत किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत किस दिन से हो रही है और घटस्थापना का शुभ समय क्या रहेगा।