5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Chaitra Navratri 2026 Date: 18, 19 या 20 मार्च, जानिए चैत्र नवरात्रि 2026 कब से हो रही है शुरू

Chaitra Navratri 2026 Date: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र पर्वों में से एक मानी जाती है।इन नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा करते हैं।हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में सवाल है कि चैत्र नवरात्रि 2026 आखिर 18, 19 या 20 मार्च में से किस दिन से शुरू होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 05, 2026

chaitra navratri kab se shuru hai 2026 navratri 2026 march date,

chaitra navratri 2026 kalash sthapana muhurat| फोटो सोर्स- Freepik

Chaitra Navratri 2026 Date:चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है, जो मां दुर्गा की आराधना और शक्ति उपासना का विशेष समय माना जाता है। हर वर्ष यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और पूरे नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना (कलश स्थापना) की जाती है, जिसके साथ ही व्रत, पूजा-पाठ और देवी भक्ति का क्रम शुरू हो जाता है।इन नौ दिनों में श्रद्धालु उपवास रखते हैं, मां दुर्गा को अलग-अलग प्रकार के भोग अर्पित करते हैं और घर-घर में देवी का स्वागत किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत किस दिन से हो रही है और घटस्थापना का शुभ समय क्या रहेगा।

Chaitra Navratri 2026 Kab Se Hai: चैत्र नवरात्रि 2026 की तिथि


पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 06 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन यानी 20 मार्च को सुबह 04 बजकर 52 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म में किसी भी पर्व या व्रत की शुरुआत उदया तिथि के आधार पर मानी जाती है। इसलिए वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से ही माना जाएगा।नवरात्रि के ये नौ दिन मां दुर्गा की भक्ति के लिए बेहद खास होते हैं। इस दौरान भक्त पूरे विधि-विधान से पूजा करते हैं। नवरात्रि का समापन 27 मार्च 2026 को राम नवमी के दिन होगा, जिसे भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

Chaitra Navratri 2026: घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना या कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसे नवरात्रि पूजा की शुरुआत माना जाता है। वर्ष 2026 में घटस्थापना के लिए पहला शुभ समय सुबह 06:52 बजे से 07:43 बजे तक रहेगा।अगर किसी कारण से इस समय पूजा करना संभव न हो, तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। यह मुहूर्त दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक रहेगा। इस समय किए गए धार्मिक कार्यों को अत्यंत शुभ माना जाता है।

Chaitra Navratri Puja Vidhi: नवरात्रि पूजा विधि

  • नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें।
  • पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ-सफाई कर पवित्र बनाएं।
  • एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।
  • चौकी के पास मिट्टी के पात्र में जौ बोएं, जिसे समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है।
  • एक कलश में जल भरें और उसमें सिक्का, सुपारी और अक्षत डालें।
  • कलश के ऊपर नारियल रखें और आम या अशोक के पत्तों से सजाएं।
  • इस कलश को देवी की चौकी के पास विधिपूर्वक स्थापित करें।
  • पास में अखंड ज्योति प्रज्वलित करें।
  • पूरे नौ दिनों तक मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा, आरती और भजन-कीर्तन करें।
  • मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख और समृद्धि आती है।

ये भी पढ़ें

Chandra Grahan 2026: कब लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, जानें समय और राशियों पर असर, क्या भारत में दिखेगा?
धर्म/ज्योतिष
Chandra Grahan 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Chaitra Navratri

chaitra navratri puja

Published on:

05 Mar 2026 10:17 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Chaitra Navratri 2026 Date: 18, 19 या 20 मार्च, जानिए चैत्र नवरात्रि 2026 कब से हो रही है शुरू

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chaitra Navratri 2026 Calendar: घटस्थापना से लेकर जानिए किस दिन किस देवी की पूजा, देखिए चैत्र नवरात्रि 2026 का कैलेंडर

navratri 2026 start date in india, chaitra navratri 2026 kab hai, navratri march 2026 exact date,
धर्म और अध्यात्म

Bhai Dooj Holi 2026: होली के रंगों में घुलेगा भाई-बहन का प्यार: जानें होली भाई दूज 2026 का शुभ मुहूर्त और कथा

Bhai Dooj Holi 2026
धर्म और अध्यात्म

Shukra Gochar : 25 मार्च तक शुक्र का गोचर लाएगा इन 3 राशियों के लिए धन की बौछार

Shukra Gochar
धर्म और अध्यात्म

Panchang 5 March: आज का पंचांग गुरुवार 5 मार्च : शुभ चौघड़िया, राहुकाल और तिथि

Aaj ka Panchang 5 March
धर्म/ज्योतिष

Chandra Grahan 2026: कब लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, जानें समय और राशियों पर असर, क्या भारत में दिखेगा?

Chandra Grahan 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.