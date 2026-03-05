Chaitra Navratri 2026 Date: 18, 19 या 20 मार्च, जानिए चैत्र नवरात्रि 2026 कब से हो रही है शुरू

chaitra navratri 2026 kalash sthapana muhurat| फोटो सोर्स- Freepik
Chaitra Navratri 2026 Date:चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है, जो मां दुर्गा की आराधना और शक्ति उपासना का विशेष समय माना जाता है। हर वर्ष यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और पूरे नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना (कलश स्थापना) की जाती है, जिसके साथ ही व्रत, पूजा-पाठ और देवी भक्ति का क्रम शुरू हो जाता है।इन नौ दिनों में श्रद्धालु उपवास रखते हैं, मां दुर्गा को अलग-अलग प्रकार के भोग अर्पित करते हैं और घर-घर में देवी का स्वागत किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत किस दिन से हो रही है और घटस्थापना का शुभ समय क्या रहेगा।
पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 06 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन यानी 20 मार्च को सुबह 04 बजकर 52 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म में किसी भी पर्व या व्रत की शुरुआत उदया तिथि के आधार पर मानी जाती है। इसलिए वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से ही माना जाएगा।नवरात्रि के ये नौ दिन मां दुर्गा की भक्ति के लिए बेहद खास होते हैं। इस दौरान भक्त पूरे विधि-विधान से पूजा करते हैं। नवरात्रि का समापन 27 मार्च 2026 को राम नवमी के दिन होगा, जिसे भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।
नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना या कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसे नवरात्रि पूजा की शुरुआत माना जाता है। वर्ष 2026 में घटस्थापना के लिए पहला शुभ समय सुबह 06:52 बजे से 07:43 बजे तक रहेगा।अगर किसी कारण से इस समय पूजा करना संभव न हो, तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। यह मुहूर्त दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक रहेगा। इस समय किए गए धार्मिक कार्यों को अत्यंत शुभ माना जाता है।
