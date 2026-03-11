11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी पर ये छोटी-सी गलती बिगाड़ सकती है पूजा का फल, माता की कृपा पाने के लिए जरूर करें इस मंत्र का जाप

Sheetala Ashtami 2026: शीतलाष्टमी का व्रत करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना गया है। मान्यता है कि इन नियमों का उल्लंघन करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता और माता शीतला अप्रसन्न हो सकती हैं। इसलिए इस दिन निम्न बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 11, 2026

Sheetala Ashtami puja muhurat 2026, शीतला अष्टमी शुभ मुहूर्त 2026, Sheetala Ashtami vrat rules,

Sheetala Mata mantra for worship|फोटो सोर्स- Chatgpt

Sheetala Ashtami 2026: आज 11 मार्च को शीतला अष्टमी का पावन पर्व मनाया मनाया जाएगा, जिसे माता शीतला की पूजा और स्वास्थ्य की कामना के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन भक्त माता शीतला को ठंडे भोग का प्रसाद अर्पित कर उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि पूजा के दौरान की गई छोटी-सी गलती भी व्रत और पूजा का पूरा फल कम कर सकती है। इसलिए इस दिन सही विधि से पूजा करना और माता शीतला के शक्तिशाली मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है।

शीतला अष्टमी 2026 शुभ मुहूर्त और तिथि

पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 11 मार्च 2026 को रात 01:54 बजे से शुरू होकर 12 मार्च 2026 को सुबह 04:19 बजे तक रहेगी। ऐसे में 11 मार्च को शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा करना शुभ माना जाएगा।इस दिन पूजा के लिए सबसे शुभ समय सुबह 06:36 बजे से शाम 06:27 बजे तक रहेगा। शास्त्रों में दिन के समय यानी दिवस काल में माता शीतला की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दौरान भक्त माता को ठंडे भोग अर्पित कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

शीतलाष्टमी के दिन भूलकर भी न करें ये काम

चूल्हा या गैस न जलाएं

शीतलाष्टमी के दिन घर में नया भोजन बनाना वर्जित माना जाता है। परंपरा के अनुसार एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन ही ग्रहण किया जाता है।

माता को ठंडा भोग ही चढ़ाएं


जहां सामान्य दिनों में देवी-देवताओं को ताजा भोजन अर्पित किया जाता है, वहीं शीतला अष्टमी पर माता को ठंडा या एक दिन पहले बना भोजन ही चढ़ाया जाता है।

विवाद या बहस से बचें


इस दिन घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। किसी से झगड़ा या बहस करना अशुभ माना जाता है।

बाल और नाखून न काटें


शीतलाष्टमी के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या शेविंग करना भी अशुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन इन कामों से दूरी बनाए रखना चाहिए।

Sheetala Ashtami Mantra: शीतला माता मंत्र

  • मूल मंत्र: ॐ ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः॥
  • स्तोत्र मंत्र: वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्। मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकाम्॥
  • प्रार्थना मंत्र: शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता। शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः॥

ये भी पढ़ें

Sheetala Ashtami 2026: शीतला माता पूजा 2026: कब है शीतला सप्तमी और अष्टमी, जानें पूजा मुहूर्त और महत्व
धर्म और अध्यात्म
Sheetala Ashtami 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Mar 2026 09:43 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी पर ये छोटी-सी गलती बिगाड़ सकती है पूजा का फल, माता की कृपा पाने के लिए जरूर करें इस मंत्र का जाप

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Sheetala Ashtami 2026 : शीतला अष्टमी पर चाय पी सकते हैं या नहीं? जानें व्रत से जुड़े जरूरी नियम

Sheetala Ashtami 2026
धर्म और अध्यात्म

Shukra Rashi Parivartan 2026 : शुक्र राशि परिवर्तन 2026: राम नवमी पर मेष में शुक्र, मेष-मिथुन समेत 4 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले

Shukra Rashi Parivartan 2026, शुक्र राशि परिवर्तन
धर्म/ज्योतिष

Ketu Gochar 2026 : केतु नक्षत्र परिवर्तन 2026: 29 मार्च को मघा नक्षत्र में प्रवेश, मेष, सिंह और धनु की किस्मत चमकेगी

केतु नक्षत्र परिवर्तन 2026
धर्म/ज्योतिष

Panchang: आज का पंचांग 11 मार्च 2026: अष्टमी तिथि, राहुकाल, चौघड़िया और शुभ मुहूर्त जानें

Aaj Ka Panchang 11 March
धर्म/ज्योतिष

Gangaur 2026 Date : गणगौर 2026 कब है – 20 या 21 मार्च? जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

गणगौर 2026, Gangaur 2026 Date:
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.