Sheetala Ashtami Vrat Katha 2026: शीतला अष्टमी पर जरूर पढ़ें यह कथा, तभी मिलता है व्रत और पूजा का पूर्ण फल

प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में बुजुर्ग दंपत्ति, उनके दो पुत्र और दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं के दो-दो बेटे थे और पूरा परिवार प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन बिताता था। एक बार शीतला अष्टमी का पावन पर्व आया। उस दिन सास ने दोनों बहुओं को व्रत के नियम समझाते हुए कहा कि शीतला अष्टमी के दिन ताजा भोजन नहीं बनाया जाता, बल्कि एक दिन पहले बनाया गया बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है।